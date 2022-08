Le PDG de Microstrategy, Saylor, devient président

Michael Saylor de MicroStrategy quitte son poste de PDG pour devenir président exécutif de la société, selon un communiqué publié par la société mardi après-midi. Le président de la société, Phong Le, succèdera à Saylor.

Saylor occupe le poste de directeur général depuis le lancement de la société en 1989. MicroStrategy est devenue publique en 1998.

L’action de MicroStrategy est en baisse de plus de 48 % cette année. Bitcoin est en baisse de plus de 51% au cours de la même période.

“Je pense que la séparation des rôles de président et de PDG nous permettra de mieux poursuivre nos deux stratégies d’entreprise consistant à acquérir et à détenir des bitcoins et à développer notre activité de logiciels d’analyse d’entreprise. En tant que président exécutif, je pourrai me concentrer davantage sur notre stratégie d’acquisition de bitcoins et initiatives de défense du bitcoin liées, tandis que Phong sera habilité en tant que PDG à gérer les opérations globales de l’entreprise », a déclaré M. Saylor dans le communiqué.

Cette annonce intervient alors que la société annonce ses résultats du deuxième trimestre, au cours desquels ses revenus totaux ont chuté de 2,6 % par rapport à il y a un an.

MicroStrategy peut techniquement être dans le domaine des logiciels d’entreprise et des services basés sur le cloud, mais Saylor a déclaré que la société cotée en bourse est également le premier et le seul fonds négocié en bourse au comptant bitcoin aux États-Unis.

“Nous sommes un peu comme votre ETF spot inexistant”, a déclaré Saylor à CNBC en marge de la conférence Bitcoin 2022 à Miami en avril.

Jusqu’à présent, la Securities and Exchange Commission n’a approuvé que les ETF qui suivent les contrats spéculant sur le prix futur du bitcoin, au lieu de la crypto-monnaie elle-même. La commission a refusé de donner son feu vert à l’une des demandes formelles d’un ETF basé sur le bitcoin pur – un instrument financier qui donnerait aux investisseurs la possibilité d’investir dans le bitcoin sans avoir à passer par les étapes de l’inscription à un échange, l’ouverture d’un porte-monnaie crypto, ou traitant de l’une des autres logistiques impliquées dans l’achat et la détention de bitcoin.

“S’il y avait un ETF au comptant, vous paieriez des frais de 1%, et il ne serait pas exploité. Avec MicroStrategy, nous avons une société de logiciels qui génère des flux de trésorerie, nous convertissons donc nos flux de trésorerie en bitcoin “, a déclaré Saylor en avril.

MicroStrategy a ajouté le bitcoin à son bilan d’entreprise au cours des deux dernières années. La société a maintenant dépensé près de 4 milliards de dollars acquérir du bitcoin à un prix moyen de 30 700 $.

MicroStrategy a utilisé la dette de l’entreprise pour acheter du bitcoin, et en mars, Saylor a décidé de franchir une nouvelle étape vers la normalisation de la finance adossée au bitcoin lorsqu’il a emprunté 205 millions de dollars en utilisant son bitcoin comme garantie – pour acheter plus de crypto-monnaie.

“Nous avons 5 milliards de dollars en garantie. Nous avons emprunté 200 millions de dollars. Je ne dis donc pas aux gens de sortir et de contracter un prêt à fort effet de levier. Ce que je fais, je pense, c’est de faire de mon mieux pour ouvrir la voie et normaliser le l’industrie du financement soutenue par le bitcoin », a déclaré Saylor en avril.

“Alors que les gens réalisent qu’ils peuvent emprunter contre quelque chose, ils réalisent qu’ils n’auront jamais à le vendre, puis ils commencent à étendre leur horizon temporel de -” C’est une spéculation de 36 mois ” à -” C’est une détention de 36 ans “. ‘”