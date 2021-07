Le PDG de MicroStrategy défend les achats de bitcoins et les compare à un investissement précoce dans Facebook

Le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, a défendu vendredi les achats de bitcoins financés par la dette de sa société de logiciels d’entreprise, déclarant à CNBC qu’il considérait l’achat de la crypto-monnaie en ce moment comme comparable à l’investissement dans Facebook au début du réseau social.

« Nous avons une dette de 2,2 milliards de dollars et nous payons environ 1,5% d’intérêts, et nous avons un horizon temporel très long », a déclaré Saylor sur « Squawk on the Street ». « Notre point de vue est qu’être une entreprise à effet de levier et longue de bitcoin est une bonne chose pour nos actionnaires. »

MicroStrategy est devenu bien connu à Wall Street au cours de la dernière année après que la société basée en Virginie a commencé à acheter et à détenir des bitcoins, utilisant initialement des liquidités sur son bilan pour acquérir les jetons numériques avant de se tourner vers le marché de la dette pour faire plus d’achats. Le propre profil de Saylor a grimpé en flèche alors que l’exécutif a évangélisé ce qu’il pense être le grand potentiel du bitcoin, le comparant à « l’immobilier numérique ».

Certaines personnes sont très sceptiques quant au pari bitcoin de MicroStrategy, des inquiétudes qui n’ont été amplifiées que ces derniers mois alors que la plus grande crypto-monnaie du monde en valeur marchande a traversé une période de faiblesse.

« Si vous empruntez des milliards de dollars à 1% d’intérêt et que vous les investissez dans le prochain réseau numérique Big Tech que vous pensiez être le principal Amazon ou [Alphabet’s]gugg Google ou Facebook d’argent, pourquoi pas vous? » Saylor. « Je veux dire, si je pouvais emprunter 1 milliard de dollars et acheter Facebook il y a dix ans pour 1% d’intérêt, je pense que j’aurais très bien fait. «

Facebook est devenu public en 2012, environ huit ans après sa fondation. Ses débuts publics ont connu des débuts difficiles, mais ont depuis développé une entreprise d’une valeur de plus de 1 000 milliards de dollars en valeur boursière.