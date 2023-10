Le PDG de Microsoft témoigne de sa concurrence avec Google dans un procès antitrust

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, arrive au tribunal fédéral le 2 octobre 2023 à Washington, DC. Nadella témoigne dans le procès antitrust visant à déterminer si Google d’Alphabet Inc. conserve un monopole dans le secteur de la recherche en ligne, qui devrait durer jusqu’en novembre. Drew Angerer | Getty Images

Lorsqu’il s’agit de recherche en ligne, c’est Google Web et tout le monde y joue, selon son rival Microsoft. C’était l’essence de Microsoft Témoignage du PDG Satya Nadella devant un tribunal fédéral lundi dans le cadre du procès antitrust du gouvernement contre Google . Nadella a déclaré au tribunal que la part de marché dominante de Google dans la recherche en ligne signifie que les éditeurs et les annonceurs adaptent leur contenu aux exigences de Google, ce qui rend plus difficile l’implantation de concurrents comme Bing de Microsoft. « Tout le monde parle du Web ouvert, mais il existe réellement le Web de Google », a déclaré Nadella depuis la barre du tribunal de district de Washington, DC. Nadella faisait référence à la manière dont les éditeurs adaptent souvent leur contenu et leur publicité aux produits de Google, par exemple en optimisant leurs pages en fonction de la manière dont Google classe les résultats de recherche. Nadella a été interrogée par des avocats du ministère de la Justice et une coalition de procureurs généraux d’État qui poursuivent Google pour avoir prétendument violé les lois antitrust en maintenant illégalement un monopole sur le marché général de la recherche. Le gouvernement affirme que Google a verrouillé les canaux de distribution des moteurs de recherche généraux via des accords exclusifs avec les fabricants de navigateurs et de téléphones pour qu’ils soient les canaux par défaut sur divers appareils. Le plus célèbre de ces accords est peut-être l’accord de plusieurs milliards de dollars entre Google et Apple visant à faire de la recherche Google la recherche par défaut. Pomme des produits comme l’iPhone. Le gouvernement a tenté de faire valoir que la domination de Google, aidée par ces accords exclusifs, crée un effet de volant, dans lequel une plus grande exposition aux utilisateurs conduit à davantage de données pour améliorer les résultats de recherche de Google et attirer davantage d’annonceurs vers le produit. Cela génère à son tour plus de revenus qui peuvent être utilisés pour financer ces accords de distribution massive. Pendant ce temps, affirme le gouvernement, il devient encore plus difficile pour les concurrents de percer auprès des consommateurs et, par conséquent, ceux-ci passent à côté de l’opportunité de bénéficier de plus grands avantages ou d’innovations dans la recherche. Nadella a affirmé cet argument dans son témoignage lundi, décrivant les obstacles auxquels un concurrent de recherche généraliste comme Bing est confronté pour gagner plus de parts de marché auprès de Google. Google a refusé de commenter le témoignage de Nadella.

Proposer un accord Bing avec Apple

Microsoft était prêt à assumer des milliards de dollars de pertes à court terme pour que Bing paie suffisamment Apple pour que son moteur de recherche soit le moteur de recherche par défaut sur les produits Apple, a témoigné Nadella. Non seulement Microsoft devrait remplacer les revenus qu’Apple reçoit actuellement de Google pour le placement par défaut, ce qui Bernstein a estimé que cela pourrait atteindre 19 milliards de dollars cette année, Nadella a déclaré qu’il faudrait également couvrir le risque qu’Apple prendrait en changeant le défaut. Nadella s’est « concentré chaque année de mon mandat de PDG pour voir si Apple serait ouvert » à accepter une offre par défaut de Microsoft et ils ont eu « une série de dialogues à ce sujet ». Nadella a déclaré qu’il reconnaissait le risque de réputation lié au changement de valeur par défaut, mais a cité un exemple tiré de l’histoire d’Apple pour expliquer pourquoi il pensait que ce risque pourrait être surmonté. Lorsque Apple a lancé pour la première fois son application de cartes, celle-ci a été largement critiquée comme étant inexacte ou incomplète. Mais après une période de « turbulences », a déclaré Nadella, il est devenu populaire, en grande partie grâce au fait qu’Apple en fait l’option par défaut sur ses téléphones. John Schmidtlein de Williams & Connolly, représentant Google, a fait référence à un document lors du contre-interrogatoire selon lequel la part de Bing sur Windows était d’environ 24 %. Schmidtlein a demandé pourquoi Nadella pensait que ce pourcentage convaincrait Apple de remplacer Safari par défaut par Bing, étant donné que Bing était en mesure d’avoir une « distribution à 100 % » sur Windows. Nadella a déclaré que le plus important était de montrer que Bing pouvait conserver les utilisateurs avec des paramètres par défaut, malgré la domination de Google. Il a déclaré que cet argument « était la seule raison pour laquelle ils continuaient à s’engager », faisant référence à Apple. Si Apple devait conclure un accord avec Microsoft, il pourrait choisir d’utiliser la technologie de Bing tout en la présentant comme son propre moteur de recherche Apple, a-t-il déclaré. Schmidtlein a également expliqué à Nadella les tentatives précédentes de Microsoft pour faire de Bing la valeur par défaut sur divers appareils mobiles, qui ont suscité des critiques publiques ou ont de toute façon conduit de nombreux consommateurs à passer à Google. Par exemple, il a évoqué un article du Washington Post de 2010 qui critiquait la décision de faire de Bing le moteur de recherche par défaut sur un nouveau téléphone Android proposé par Verizon à l’époque. Mais Nadella a déclaré que ce type de retour a en fait éclairé ses conversations ultérieures avec Apple cherchant à faire de Bing la valeur par défaut sur ses appareils, car il était clair sur les défis que les deux sociétés devraient initialement relever si un tel accord pouvait se produire.

Pourquoi Microsoft reste en recherche

Tout au long de son témoignage, Nadella a expliqué pourquoi Microsoft a choisi de rester dans la recherche malgré les difficultés, décrivant comment l’entreprise persiste et continue d’attendre la bonne opportunité pour bouleverser le marché. Microsoft veut « rendre la recherche plus compétitive », a déclaré Nadella, en la gérant comme un « service public ». L’idée selon laquelle les utilisateurs ont le choix complet de modifier leurs paramètres par défaut est « complètement fausse », a déclaré Nadella, ajoutant qu’il est difficile de modifier les paramètres par défaut sur les plates-formes mobiles car « elles sont toutes verrouillées ». Devenir la solution par défaut ne consiste pas seulement à attirer de nouveaux utilisateurs. Il s’agit également d’obtenir davantage de signaux de la part des utilisateurs sur ce qu’ils recherchent et sur quoi ils cliquent. Ce type d’informations peut aider à éclairer les décisions du moteur de recherche afin de rendre les résultats plus utiles et adaptés aux besoins des utilisateurs. Même si Microsoft reste, comme l’a dit Nadella, un « acteur à très très faible part » sur le marché général de la recherche, il a déclaré que la société croyait toujours qu’il existait une opportunité d’innover dans ce qu’il considère comme « la plus grande catégorie de logiciels du marché ». Il a déclaré que lorsqu’il est devenu PDG en 2014, il s’était concentré sur la rentabilité de Bing afin de continuer à investir, ce qui est le cas aujourd’hui. Tout en maintenant sa position d’action faible, Nadella a déclaré qu’il attendait un « changement de paradigme » qui pourrait créer une fenêtre d’opportunité pour Bing, comme celle créée pour Google par les concessions résultant de la contestation antitrust de Microsoft de la part du gouvernement au tournant du siècle. . Entre-temps, Nadella estime que Microsoft a investi environ 100 milliards de dollars dans Bing au cours des 20 dernières années. « C’est un match difficile à réaliser, mais personne ne peut nous accuser de ne pas être persistants », a déclaré Nadella. Construire un nouveau concurrent à partir de zéro est très difficile car cela implique à la fois des coûts fixes et des coûts qui augmentent à mesure que vous gagnez des parts de marché, a déclaré Nadella. Dans la Silicon Valley, la recherche sur Internet est considérée comme l’une des plus grandes « zones d’exclusion aérienne », a-t-il ajouté. Le seul endroit où Bing a connu un certain succès est dans la recherche sur ordinateur, en grande partie parce qu’il est capable de définir Bing comme navigateur par défaut sur son navigateur Edge, que de nombreux fabricants de PC choisissent de préinstaller pour bénéficier d’une réduction sur la licence des logiciels Microsoft. Cependant, même là, de nombreux utilisateurs choisissent d’utiliser le navigateur Chrome de Google et son moteur de recherche sur les appareils Windows. Nadella a déclaré que la position de Google sur les ordinateurs de bureau Windows montre à quel point l’écosystème de Microsoft est ouvert. Il a admis que Google reste le mot le plus fréquemment interrogé sur Bing. Pourtant, les questions posées par l’avocat de Google semblaient étayer l’idée que Microsoft n’investissait pas suffisamment dans la recherche mobile, soulignant des courriels dans lesquels les dirigeants estimaient que Google comptait beaucoup plus de personnes travaillant sur la recherche mobile que Microsoft. Nadella a déclaré qu’il concentrait les ressources là où elles pouvaient gagner le plus de terrain, comme sur les ordinateurs de bureau, et qu’une plus grande distribution contribuerait à justifier des dépenses plus importantes. Plus tard, interrogé par un avocat du gouvernement sur la raison pour laquelle Google paierait autant s’il était vrai qu’il conserverait davantage de requêtes de recherche Safari même si Bing était la valeur par défaut, Nadella a déclaré qu’il « adorerait une opportunité » pour Google de ne pas avoir à payer. « Peut-être au nom des actionnaires de Google », a-t-il ajouté.

« Livre de sable »

Les AG de l’État cherchent également à démontrer que Google a exploité ses outils publicitaires de recherche pour désavantager ses concurrents comme Bing en ne les rendant pas suffisamment interopérables avec d’autres produits. Nadella a déclaré que Microsoft avait cherché à faire en sorte que les annonceurs puissent déplacer leurs campagnes de manière transparente entre les outils de recherche publicitaire de Google et de Bing, mais Google n’a pas été réceptif. Bien qu’il ait déclaré ne pas se rappeler exactement où en étaient les discussions, Nadella l’a résumé ainsi : « Nous leur demandons sans cesse d’ajouter certaines fonctionnalités que nous souhaitons et je pense qu’ils nous demandent d’aller piler du sable. » Il a déclaré que les problèmes d’intégration avec Search Ads 360 de Google « ne cessent de se présenter sous forme d’escalades ». Lors de tables rondes avec des annonceurs, Nadella a déclaré avoir constaté que beaucoup pensaient qu’il y avait un coût d’opportunité à peser entre investir du temps et de l’argent dans Bing et dans la plate-forme de Google, étant donné qu’il n’est pas aussi facile que cela pourrait l’être de transférer des campagnes et que Google a l’audience la plus large.

L’IA pourrait créer un « cauchemar encore pire »