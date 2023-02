Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, qualifie la recherche d’IA de plus grande chose en 15 ans

Microsoft Le PDG Satya Nadella a déclaré mardi que la recherche alimentée par l’intelligence artificielle est la plus grande chose qui soit arrivée à son entreprise au cours des neuf années où il a été à la barre.

“Je n’ai pas vu quelque chose comme ça depuis je dirais 2007-2008, quand le cloud sortait juste pour la première fois”, a déclaré Nadella à Jon Fortt de CNBC dans une interview.

Microsoft a invité des journalistes à son siège social à Redmond, Washington, pour un événement centré sur les nouvelles mises à jour alimentées par l’IA du moteur de recherche Bing et du navigateur Edge de la société. Bing, qui est un seconde éloignée pour Google dans la recherche, permettra désormais aux utilisateurs de discuter d’une manière qui fournit des réponses plus détaillées aux requêtes.

Les mises à jour de Bing et Edge seront lancées mardi sur ordinateur dans un aperçu limité, ce qui signifie que les utilisateurs recevront un nombre fini de requêtes à rechercher au cours de la période initiale.

Nadella a déclaré que la recherche est une activité très rentable, ces développements représentent donc une grande opportunité pour Microsoft.

“Je ne me suis jamais senti aussi libéré en termes d’opportunités dans les jours à venir”, a-t-il déclaré à CNBC.

L’événement de Microsoft mardi fait suite à l’annonce de la société en janvier concernant un investissement de plusieurs milliards de dollars dans le fabricant de ChatGPT OpenAI. L’accord marque la troisième phase du partenariat entre les deux sociétés, après les précédents investissements de Microsoft en 2019 et 2021.

ChatGPT génère automatiquement du texte basé sur des invites écrites d’une manière beaucoup plus avancée et créative que les anciens chatbots. L’outil Web est devenu viral après ses débuts en novembre. Les dirigeants de la technologie et les investisseurs en capital-risque en ont parlé sur Twitter, même comparant aux débuts de l’iPhone par Apple en 2007.

Lundi, Google a annoncé une technologie de chatbot AI appelée Bard qui commencera à être déployée dans les semaines à venir. Bard sera en concurrence directe avec ChatGPT.

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a assisté à l’événement de Microsoft mardi et a confirmé que Microsoft avait intégré certaines des technologies de langage GPT-3.5 d’OpenAI dans Bing pour améliorer ses capacités.