Le PDG de Microsoft parle des préoccupations liées à l’IA et de son impact sur l’emploi et l’éducation

« Nous voulons vraiment les avantages de cette technologie et nous voulons atténuer les conséquences imprévues », a déclaré Nadella lors de l’interview de mardi. « Le leadership requis et le rapprochement de toutes les parties requis sont difficiles, mais cela doit être fait. »

Le buzz autour de la technologie a déclenché une course aux armements enflammée entre les grandes entreprises technologiques comme Google et Microsoft, ce dernier étant un partenaire de longue date d’OpenAI. Mais le rythme rapide du développement a suscité des inquiétudes parmi les législateurs et les leaders de l’industrie comme Tesla Le PDG Elon Musk, qui était l’une des plus de 27 000 personnes à avoir signé une lettre ouverte en mars appelant les laboratoires d’IA à suspendre le développement.

Nadella a déclaré que le développement de l’IA se déroule rapidement, mais que les gens restent partie intégrante du processus.

« Si quoi que ce soit, je pense que oui, ça bouge vite, mais ça bouge vite dans la bonne direction », a-t-il déclaré. « Les humains sont dans la boucle plutôt que d’être hors de la boucle. C’est un choix de conception, que nous avons au moins fait. »

Alors que la prudence et la résistance se sont développées autour de l’IA, il en va de même pour l’idée que la technologie sera perturbatrice et changera la donne. Les dirigeants de la technologie et les investisseurs en capital-risque ont comparé le lancement de ChatGPT à la sortie de Pomme de l’iPhone, et le philanthrope milliardaire Bill Gates a déclaré dans une interview en février que l’IA « va changer notre monde ».