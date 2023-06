Le PDG de Microsoft, Nadella, a déclaré que les revenus atteindraient 500 milliards de dollars d’ici 2030

Satya Nadella, PDG de Microsoft Corp., lors d’un événement avec des hauts fonctionnaires et des PDG dans la salle Est de la Maison Blanche à Washington, DC, États-Unis, le jeudi 22 juin 2023.

Microsoft Le PDG Satya Nadella a déclaré l’année dernière à ses collègues dirigeants et membres du conseil d’administration que la société de logiciels visait à atteindre 500 milliards de dollars de revenus d’ici l’exercice 2030, soit plus que le double de sa taille actuelle.

Les commentaires, pointant vers une croissance annuelle des revenus d’au moins 10%, sont apparus dans une note rendue publique lundi dans le cadre de l’audience du tribunal fédéral de Microsoft sur son projet en cours. ActivisionBlizzard acquisition.

Microsoft, l’une des sociétés les plus importantes au monde, n’a pas tendance à publier des projections financières lointaines. Dans son dernier appel aux résultats, la société n’a fourni des indications que pour la période en cours, qui est le quatrième trimestre fiscal.

Dans la dernière divulgation, qui fait partie d’une note de service de 15 pages accompagnée d’un document de 21 pages, Nadella a déclaré que Microsoft vise à atteindre son objectif de 2030 « en mettant en œuvre une stratégie évolutive axée sur la croissance et cohérente avec notre mission et notre culture durables ».

Nadella a également présenté une prévision de rendement pour les actionnaires, qui se présente sous la forme de dividendes et de rachats.

« Nous pensons que cette ambition et cette approche nous aideront à offrir à nos actionnaires des rendements annuels supérieurs à 10 % sur cette période », a écrit Nadella dans le document daté du 7 juin 2022, quelques semaines avant la fin de l’exercice.

Nadella a décrit un objectif de « 20/20 », impliquant une croissance des revenus de 20% d’une année sur l’autre et une augmentation du bénéfice d’exploitation de 20% pour l’exercice 2022 et les années suivantes. Pour 2022, Microsoft a fini par atteindre une croissance de 18 % de son chiffre d’affaires à 198,27 milliards de dollars de revenus et une croissance de 19 % de son bénéfice d’exploitation.

Dans le mémo, Nadella a utilisé l’expression Microsoft Plus pour décrire les produits destinés aux consommateurs. Mais il a déclaré que le principal moteur de croissance est Microsoft Cloud, un terme qui fait référence à une large gamme de produits destinés aux clients commerciaux, y compris le cloud public Azure (qui est en concurrence avec Amazone Services Web et Google Cloud), des parties du logiciel de productivité Microsoft 365 et des parties de LinkedIn.

« Notre priorité est de maintenir une croissance supérieure au taux du marché pour étendre notre avance sur GCP et combler l’écart avec AWS », a écrit Nadella dans le document d’accompagnement.

La Federal Trade Commission tente de bloquer l’achat de l’éditeur de jeux Activision par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars.

