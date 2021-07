Le PDG de Micron, Sanjay Mehrotra, voit une croissance des semi-conducteurs dans les automobiles, la 5G

Micron Technology voit une immense croissance pour les semi-conducteurs dans la 5G et les véhicules électriques alors que les économies mondiales se remettent de la pandémie, a déclaré jeudi à CNBC le PDG Sanjay Mehrotra.

« Les marchés d’aujourd’hui sont plus diversifiés que jamais. L’automobile, les véhicules électriques nécessitant plus de mémoire et de stockage – devenant en fait des centres de données sur roues à l’avenir – et certainement les smartphones, les centres de données, les jeux, les applications industrielles » contribuent tous à un besoin accru de puces. , a déclaré Mehrotra sur « TechCheck ». « Nous voyons vraiment un environnement de demande plus sain et plus robuste que jamais. »

Micron – qui fabrique des puces de mémoire utilisées pour le stockage de données, les smartphones et une gamme d’autres appareils informatiques – a rapporté mieux que prévu ventes et bénéfices trimestriels mercredi. Ses prévisions de revenus pour le quatrième trimestre ont également dépassé les prévisions des analystes.

Le fabricant de puces prévoyait un chiffre d’affaires de 8,2 milliards de dollars au quatrième trimestre, plus ou moins 200 millions de dollars, tandis que les analystes attendaient en moyenne 7,87 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Au cours de son troisième trimestre fiscal, le chiffre d’affaires de Micron a bondi de 36% à 7,42 milliards de dollars, alors que Wall Street recherchait 7,24 milliards de dollars, selon Refinitiv. Le bénéfice par action de 1,88 $, hors éléments, a dépassé les prévisions de 1,72 $.

La pandémie a entraîné une « accélération de la transformation numérique », a déclaré Mehrotra, et une pénurie prononcée de semi-conducteurs qui se répercute sur l’économie mondiale. Mercredi, par exemple, Ford Motor a annoncé une nouvelle série de retards de production dus au resserrement des puces.

Cependant, la hausse des prix due à la compression de l’offre et au passage de l’ère Covid au travail à distance ont aidé Micron.

À l’avenir, Mehrotra s’attend à de nouveaux vents favorables pour l’entreprise, provoqués par des changements technologiques dans des domaines tels que les réseaux sans fil. Il a déclaré que la technologie 5G, en particulier dans les smartphones, l’intelligence artificielle, la périphérie intelligente et les appareils utilisateur intelligents, ont été des sources clés de croissance de la demande car elles nécessitent toutes plus de mémoire et de stockage de données.

Malgré les perspectives optimistes, Mehrotra a déclaré que la société était « extrêmement prudente » dans son approche des usines et de la capacité de fabrication. « Nous voulons augmenter notre offre conformément aux tendances de la demande à long terme », a déclaré le PDG.

Mais pour le moment, a-t-il déclaré, les stocks de Micron sont « très maigres », la société s’attendant à des pénuries dans l’industrie jusqu’à la fin de cette année et jusqu’en 2022. « Les pénuries, à mesure qu’elles sont atténuées, continueront à s’ouvrir augmenter la demande également », a-t-il déclaré.

Les actions de Micron ont clôturé en baisse de 5,7% jeudi à 80,11 $ pièce. Le titre est en hausse de plus de 6 % depuis le début de l’année.

– Reuters a contribué à ce rapport.