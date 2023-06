Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, parle des efforts de l’entreprise en matière d’IA aux employés

Méta Le PDG Mark Zuckerberg veut que son personnel sache que l’entreprise est au milieu de la course à l’intelligence artificielle.

Lors d’une réunion avec des employés jeudi dans le pavillon Hacker Square au siège de Meta à Menlo Park, Zuckerberg a discuté des efforts de Meta en matière d’IA, a confirmé un porte-parole. C’était le premier événement qui s’y tenait depuis avant la pandémie de Covid.

Zuckerberg a évoqué les récents licenciements de Meta au début de la réunion, mais il s’est principalement concentré sur les projets de l’entreprise dans le domaine en plein essor de l’IA générative, qui utilise des invites écrites pour créer du texte conversationnel et des visuels convaincants.

« L’année dernière, nous avons vu des percées vraiment incroyables – des percées qualitatives – sur l’IA générative et cela nous donne l’opportunité d’aller maintenant prendre cette technologie, de la faire avancer et de l’intégrer dans chacun de nos produits », Zuckerberg a déclaré, selon un communiqué partagé avec CNBC. « Nous allons jouer un rôle important et unique dans l’industrie en apportant ces capacités à des milliards de personnes de nouvelles manières que d’autres ne vont pas faire. »

Axios a d’abord rendu compte de la réunion et des projets d’IA que Meta poursuit.

Alors que Meta vante depuis longtemps ses investissements dans l’IA, la société n’a pas été au centre de la conversation concernant les dernières applications grand public, qui proviennent d’OpenAI soutenu par Microsoft, Google et Microsoft lui-même.

Lors de la réunion de jeudi, Zuckerberg et d’autres dirigeants de Meta ont détaillé certains des travaux de l’entreprise incorporant des modèles d’IA générative dans le métaverse, le monde virtuel naissant dans lequel Meta investit des milliards de dollars chaque trimestre pour essayer de faire une réalité. En particulier, ils ont expliqué comment l’IA peut aider à créer les visuels 3D pour le métaverse.

Meta a déclaré qu’il donnait aux employés l’accès à plusieurs outils d’IA génératifs internes pour aider à développer des prototypes, et l’entreprise organise un hackathon pour que les travailleurs présentent leurs projets d’IA.

La société prévoit également de lancer un service pour les utilisateurs d’Instagram qui leur permettra de modifier des photos via des invites textuelles et de les partager dans la fonction Histoires de l’application.

De plus, Meta prévoit que ses services Messenger et WhatsApp incluent à terme la possibilité pour les utilisateurs de s’engager avec des chatbots plus sophistiqués alimentés par l’IA comme forme de divertissement.

Les dirigeants de Meta ont déclaré aux employés que l’entreprise était toujours déterminée à diffuser la recherche sur l’IA à la communauté open source. Cependant, ils n’ont pas abordé une récente lettre des sénateurs Richard Blumenthal (D-CT) et Josh Hawley (R-MO) exprimant leur inquiétude face à une fuite publique du modèle de langage LLaMA de l’entreprise et « le potentiel de son utilisation abusive dans le spam, la fraude, les logiciels malveillants, les violations de la vie privée, le harcèlement et d’autres actes répréhensibles et préjudices. »

La semaine dernière, Meta a déclaré aux employés qu’ils devront travailler dans les bureaux de l’entreprise trois jours par semaine, à partir de septembre. Amazon et Google ont également modifié leurs précédentes politiques de travail à domicile ces derniers mois.

