Le PDG de Mercedes-Benz affirme que la transition vers les véhicules électriques sera aidée par les conducteurs de luxe

Le PDG de Mercedes-Benz, Ola Kallenius, a déclaré à Jim Cramer de CNBC que même s’il pense qu’il y aura un marché pour les véhicules à moteur à combustion interne pendant un certain temps encore, les consommateurs – en particulier dans les segments de luxe – insisteront sur les voitures et les SUV purement électriques le plus tôt possible.

En fait, dit-il, cela commence déjà à se produire.

“Pas à pas, nous voyons le marché tourner”, a déclaré Kallenius dans une interview dans le cadre de la conférence ESG Impact de CNBC jeudi. “Je crois vraiment qu’au cours de cette décennie, nous passerons d’une base basée sur des moteurs à combustion interne de haute technologie à une dominante électrique, sinon entièrement électrique, dans le segment du luxe.”

L’objectif de Mercedes est d’être neutre en dioxyde de carbone d’ici 2039. La société a déclaré qu’elle disposera de versions entièrement électriques de tous ses modèles d’ici 2025 et que toutes les nouvelles architectures de véhicules qu’elle développera après cette date seront uniquement électriques. .

“Nous avons tous réalisé que le changement climatique est réel, le problème du CO2 doit être résolu”, a déclaré Kallenius. “Et où ce problème s’arrête-t-il ? Il se termine sur les bureaux de nos ingénieurs.”

C’est un message quelque peu surprenant de la part de l’entreprise qui a littéralement inventé la voiture à combustion interne il y a plus de 130 ans.

“Nous le faisons parce que nous pensons que c’est juste”, a déclaré Kallenius. “Mais nous le faisons aussi parce que nous pensons que ce sera la meilleure affaire. Je ne pense pas qu’il y ait de doute pour une entreprise moderne, une entreprise moderne avant-gardiste, que nous ayons besoin de décarboner.”

Mercedes prévoit de vendre ses véhicules électriques aux côtés de modèles à combustion interne pendant encore au moins plusieurs années.

Mais Kallenius s’attend à ce que la plupart des clients aisés de Mercedes privilégient les versions électriques à terme.

“Tant que vous offrez au client un produit supérieur à ce qu’il avait auparavant, il est ouvert d’esprit pour passer” aux modèles électriques, a-t-il déclaré. “L’expérience pour le client en termes de couple, de performances, tout est fantastique.”

À très court terme, faire ce changement pourrait être un défi. Bien que Mercedes accélère la production de véhicules électriques aussi rapidement que possible, Kallenius a reconnu que “presque tout est épuisé” pour l’année en ce moment.

Mercedes a livré environ 31 000 véhicules électriques au premier semestre 2022.

“Je pense que c’est peut-être un bon problème à avoir”, a-t-il déclaré.