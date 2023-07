Le PDG de Mattel parle des débuts officiels de Barbie sur grand écran

Mattel Le PDG Ynon Kreiz s’est entretenu mercredi avec Jim Cramer de CNBC pour discuter du lancement de l’univers cinématographique de la marque et des débuts sur grand écran de Barbie, quelques jours seulement avant les premières tant attendues du film.

Kreiz a déclaré que Mattel a transformé son état d’esprit lorsque l’entreprise a réalisé que ses clients ne sont pas seulement des consommateurs, ce sont des fans.

« Il ne s’agissait pas de faire un film, il s’agissait de créer un moment culturel emblématique », a déclaré Kreiz. « Nous voulions faire quelque chose de différent, quelque chose d’unique, quelque chose qui se démarquerait, et nous sommes très excités par cette création de Greta Gerwig, qui est l’une des créatrices les plus prolifiques de notre génération, et son interprétation, une interprétation moderne, de la marque Barbie. »

« Barbie » de Greta Gerwig, qui sortira en salles vendredi, devrait selon certains analystes du box-office rapporter 140 millions de dollars. Le film est le premier du nouvel univers cinématographique de Mattel, qui compte déjà au moins 45 nouvelles adaptations cinématographiques des jouets emblématiques de l’entreprise en développement, y compris une action en direct Film Hot Wheels de JJ Abrams et un Film Barney destiné aux adultes qui, selon un producteur, se penchera sur « l’angoisse du millénaire ». L’objectif de l’entreprise, a déclaré Kreiz, est de devenir un « aimant à talents », attirant des créatifs de premier ordre pour amplifier la marque.

Kreiz a précisé que Mattel ne finance pas ses films. Au contraire, sa devise réside dans sa propriété intellectuelle et son « expertise marketing », a-t-il déclaré, ajoutant que la société avait un rôle à jouer dans le côté commercial du film.

« Barbie » a mené une énorme campagne de marketing, avec plus d’une centaine de marques, dont Bloomingdale’s, Kohl’s , Crocodile et Écart – conclure des accords avec Mattel pour vendre des produits sur le thème de Barbie.

« Nous avons transformé notre modèle commercial », a déclaré Kreiz, qui est devenu PDG en 2018. « Nous sommes passés d’une perte d’environ 200 millions de dollars de bénéfice d’exploitation à un bénéfice d’exploitation positif de près de 800 millions de dollars et nous continuons à développer notre activité, à générer des liquidités et à positionner l’entreprise pour une croissance future à long terme. »

Kreiz a félicité Gerwig pour avoir créé un film qui prend la marque emblématique de Barbie et la rend « pertinente pour tout le monde ».

« Nos marques, même Barney, transcendent les générations et s’adressent à des publics de tous âges », a-t-il déclaré. « Et la capacité, la magie, est d’attirer, de travailler et de renforcer les talents créatifs. Et quand vous le faites bien, la magie opère. »