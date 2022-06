Le PDG de Mars prend sa retraite et sera remplacé par le chef de l’unité de soins pour animaux de compagnie

Grant Reid, président et chef de la direction de Mars Inc., prend la parole lors d’un événement Bloomberg Businessweek Debrief à New York, aux États-Unis, le jeudi 10 janvier 2019.

Le PDG de Mars, Grant Reid, prend sa retraite après plus de huit ans à ce poste et sera remplacé par le responsable de l’activité de soins pour animaux de compagnie de l’entreprise.

Poul Weihrauch, le président mondial de Mars Petcare, lui succèdera fin septembre, la société a déclaré mercredi. Mars a déclaré que Reid avait informé le conseil d’administration de sa décision il y a 18 mois et qu’il resterait chez le géant des bonbons jusqu’à la fin de l’année.

Mars, basée à McLean, en Virginie, est une société privée et possède un portefeuille de marques qui comprend Snickers, Kind bars et les noms d’aliments pour animaux Pedigree et Whiskas.

Weihrauch a rejoint la société en 2000 en tant que leader européen de la marque Snickers et a dirigé les activités de Mars Food avant de devenir le président mondial de Mars Petcare en 2014, a indiqué la société.

Pendant le mandat de Reid, Mars a déclaré que les revenus avaient augmenté de plus de 50% et que le nombre d’employés avait plus que doublé, passant de 60 000 à plus de 140 000. Il a également guidé l’expansion des services vétérinaires et des collations plus saines, a indiqué la société.

Reid prévoit de consacrer plus de temps à son travail sur l’action climatique et la durabilité à la retraite, a-t-il ajouté.