Lyft Le PDG David Risher a déclaré vendredi à Jim Cramer de CNBC qu’il n’avait pas besoin d’anéantir la concurrence – à savoir le géant du covoiturage, Uber — réussir à redresser l’entreprise en difficulté.

« Je n’ai pas besoin de détrôner un roi », a déclaré Risher, insistant sur le fait que le marché actuel justifie deux joueurs car les clients et les conducteurs aiment avoir des options. « Dans cinq ans, j’espère que les gens ne poseront plus de questions sur Uber et Lyft », a poursuivi Risher, « j’espère que ce qu’ils disent est : » Regardez quelle expérience incroyable Lyft a créée qui nous aidera à sortir et à vivre nos vies.' »

Risher a assumé le rôle de PDG de Lyft il y a un peu moins d’un mois, prenant les rênes de l’un des co-fondateurs de la société, Logan Green. Risher s’est fait un nom en tant que Amazone directeur de la vente au détail, rejoignant l’entreprise en 1997 en tant que 37e employé, a-t-il déclaré à Cramer; il est parti en 2002.

Risher a lancé son mandat chez Lyft avec des licenciements massifs, coupant juste plus de 1 000 emplois, soit 26 % de ses effectifs, tout en renonçant à embaucher pour 250 postes supplémentaires. Ces mesures s’ajoutent à la réduction de 13 % des effectifs annoncée par Lyft en novembre.

L’action Lyft a pataugé depuis son introduction en bourse en 2019, perdant par la suite près de 90 % de sa valeur. Au cours de la dernière année, les actions de Lyft ont chuté de 59 % et ont établi un nouveau creux de 52 semaines vendredi, à un peu plus de 8 $ chacune.

Les prévisions de Lyft pour le deuxième trimestre, publiées la semaine dernière, se sont révélées décevantes pour les investisseurs, avec des projections de revenus et une mesure du bénéfice d’exploitation ajusté – bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, ou BAIIA – étant inférieur aux prévisions. Cependant, au premier trimestre, les revenus de Lyft ont totalisé 1 milliard de dollars, en hausse de 14 % par rapport à l’année dernière et supérieur à l’estimation consensuelle de 982 millions de dollars.

Parallèlement aux licenciements, Lyft apporte d’autres changements pour sortir de sa crise financière, notamment le lancement d’une nouvelle précommande d’aéroport destinée à rationaliser les prises en charge à l’aéroport. La nouvelle fonctionnalité permet aux clients de Lyft de réserver des trajets dès que leur avion touche le tarmac, l’application planifiant les ramassages en tenant compte des nuisances imprévisibles de l’aéroport, comme l’attente de la récupération des bagages. Lyft annoncé la nouvelle fonctionnalité jeudi, et elle est actuellement disponible à l’aéroport international O’Hare de Chicago et à l’aéroport international de Los Angeles, avec quelques autres aéroports en route bientôt.

Risher a déclaré que la stratégie de tarification de Cramer Lyft à l’avenir consisterait à rester en ligne avec ses pairs, en se différenciant plutôt avec des fonctionnalités uniques telles que la précommande à l’aéroport ainsi que « attendre et économiser », ce qui permet aux clients d’être flexibles avec les heures de ramassage pour obtenir un prix inférieur . La fonctionnalité représente 30% du volume de Lyft, a déclaré Risher, ajoutant que l’option est plus populaire auprès des clients que les trajets groupés, une option à moindre coût Lyft officiellement abandonné Jeudi, cela a permis aux coureurs se dirigeant dans des directions similaires de partager des trajets.

Et bien que les véhicules autonomes ne soient peut-être pas encore dans les cartes de Lyft, Risher a déclaré que la société surveillait les opportunités futures.

« Nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous assurer que nous sommes prêts pour l’autonomie le moment venu, et je vous le dis – ce ne sera pas demain, mais vous pourriez être surpris que cela se produise au cours des deux prochaines années un un peu plus vite que vous ne le pensez », a déclaré Risher.