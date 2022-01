Le PDG de LVMH, Arnault, dit « il faut se méfier des bulles » avec le métaverse

Le cours de l’action LVMH, en hausse de plus de 30% au cours de l’année écoulée, a aidé Arnault à devenir la troisième personne la plus riche du monde, avec une valeur nette de 159 milliards de dollars, selon le Indice Bloomberg des milliardaires .

Arnault a souligné que l’entreprise – en particulier sa marque Louis Vuitton – vend du « désir » et de la « culture », pas seulement des montres, des sacs ou des robes. Il a cité la célébration de la mode posthume de Virgil Abloh à Miami, ou l’interprétation de « Moon River » par Beyoncé dans le cadre de la campagne de marketing de Tiffany & Co., comme des moments culturels importants.

Bien que l’inflation ait augmenté certains des coûts de production de LVMH, l’entreprise a pu augmenter encore plus ses prix de détail, portant sa marge à 26,7 %, soit un gain de huit points par rapport à 2020.

Le chiffre d’affaires organique a augmenté de 22 % au quatrième trimestre, la demande des États-Unis et de l’Asie pour les achats de luxe, en particulier la maroquinerie, continuant d’augmenter. Les ventes de son segment mode et maroquinerie ont bondi de 51% par rapport à 2019.

LVMH, le plus grand groupe de luxe au monde, a annoncé Chiffre d’affaires 2021 de 64,2 milliards d’euros (70,65 milliards de dollars), en hausse de 44 % par rapport à 2020, ou un gain de 20 % par rapport à 2019.

« Il sera intéressant de voir comment cela génère des bénéfices », a-t-il déclaré. « Les NFT génèrent des profits, et je suis sûr que cela aura un effet positif si les choses sont faites correctement. »

Arnault a concédé que le métaverse « fait réfléchir » et pourrait bien avoir un avenir pour certaines marques.

« Nous devons nous méfier des bulles », a-t-il déclaré. « Au début d’internet, il y avait toutes sortes de choses qui surgissaient et puis la bulle a éclaté. Il y a peut-être des applications pertinentes, mais il faut voir quels univers pourraient réellement être rentables. »

Arnault a également mis en garde contre des bulles potentiellement spéculatives qui ont peu de valeur commerciale durable, comme de nombreuses entreprises et promesses de la bulle Internet.

Alors que l’industrie du luxe occupe le devant de la scène dans les espoirs de croissance du métaverse – avec un sac Gucci virtuel vendu 4 500 $ sur Roblox – des marques comme Nike, Balenciaga et Burberry envisagent de transformer leur statut réel en bénéfices numériques. Nike a récemment acquis la marque de baskets numériques RTFKT, qui a vendu 600 paires de chaussures virtuelles pour 3,1 millions de dollars, tandis que Burberry a collaboré avec Mythical Games va lancer des jetons non fongibles .

Le directeur général de LVMH, Bernard Arnault, a déclaré jeudi que le métaverse pourrait devenir une opportunité commerciale pour le géant du luxe, mais « il faut se méfier des bulles » et « il faut faire preuve de prudence ».

