Le PDG de Lucid Motors, Peter Rawlinson, déclare que EV est dans une « position enviable », le stock apparaît

Lucid Motors a commencé à négocier lundi à Wall Street après avoir finalisé sa fusion SPAC. Sous le symbole boursier LCID, l’action a bondi d’environ 10 % à plus de 26 $.

La fusion avec Churchill Capital Corp IV – une société d’acquisition à vocation spéciale créée par le banquier d’investissement de longue date Michael Klein – a été officiellement annoncée en février et les actions de la société de chèque en blanc ont immédiatement perdu environ la moitié de leur valeur. Sur la spéculation dans les semaines qui ont précédé l’accord Lucid, Churchill Capital Corp IV avait bondi de 400 % pour atteindre un niveau record de 64,86 $.

La valeur nette de l’opération a payé 11,75 milliards de dollars aux actionnaires existants de la société. Il a également généré plus de 4 milliards de dollars en espèces pour les plans d’expansion, y compris l’usine actuelle de Lucid en Arizona.

Le financement place Lucid « dans une position très enviable » par rapport à son rival Tesla, qui a obtenu environ 226 millions de dollars lors de son introduction en bourse en 2010, a déclaré lundi le PDG de Lucid, Peter Rawlinson, sur « Squawk Box ». L’ex-cadre technique de Tesla a déclaré que la fusion sécurise la piste financière de Lucid jusqu’à la fin de 2022.

« Nous avons une liste très illustre d’investisseurs institutionnels de premier ordre, mais nous avons également suscité beaucoup d’intérêt de la part du secteur de la vente au détail », a déclaré Rawlinson. « C’est un témoignage de l’attrait de notre produit et de notre technologie que nous avons apprécié cette position. »

La fusion inversée a été approuvé lors d’un vote élargi de plus de 99% des actionnaires de la société, a déclaré Klein lors d’une conférence téléphonique jeudi.

L’accord, qui valorisait Lucid à ​​une évaluation pro forma initiale de 24 milliards de dollars, était le plus important parmi les transactions similaires impliquant des sociétés de véhicules électriques et des sociétés de chèques en blanc. Les précédents accords SPAC avec des start-ups de véhicules électriques telles que Nikola, Fisker et Lordstown Motors ont obtenu des valorisations de moins de 4 milliards de dollars.

Lucid a eu quelques difficultés à attirer des capitaux jusqu’en septembre 2018. C’est à ce moment-là que la richesse souveraine de l’Arabie saoudite a fait un bond avec le financement. Avec une participation de plus de 60% dans Lucid, le Fonds d’investissement public du royaume devrait réaliser un bénéfice de près de 20 milliards de dollars sur un investissement de 2,9 milliards de dollars, selon Wall Street.

La société californienne Lucid prévoit de livrer son nouveau véhicule électrique, le Lucid Air, au second semestre de cette année après des retards en grande partie dus à la pandémie de Covid. Rawlinson a précédemment déclaré à CNBC qu’il s’attend à ce que l’Air ouvre la voie à une gamme de futurs véhicules tout électriques, y compris un SUV, commençant la production au début de 2023, et des véhicules plus abordables sur toute la ligne.

La société a déclaré lundi avoir 11 000 réservations payées pour les modèles Lucid Air.

« Nous accélérons notre usine pour accueillir un volume accru. Nous venons de commencer à niveler le site pour une extension de 2,7 millions de pieds carrés », a déclaré Rawlinson, ajoutant que la fusion permet « une croissance stratégique et judiciaire pour étendre notre capacité de fabrication et atténuer risque en tant qu’entreprise. »

Alors que Tesla ouvre son réseau de recharge à d’autres marques, Rawlinson a déclaré que ce serait une « bonne solution » pour que différents véhicules électriques fonctionnent sur les réseaux des autres.

Alors que la société lance son modèle Dream à 169 000 $, Rawlinson a déclaré qu’elle espère rendre ses autres modèles Air plus abordables dans un proche avenir. L’Air commence à 69 000 $ après le crédit d’impôt fédéral.

« Je pense que le produit définit les marques, et non l’inverse », a déclaré Rawlinson, qui a rejoint Lucid en tant que directeur de la technologie en 2013, puis PDG trois ans plus tard. « Nous avons besoin de cette transition vers une mobilité durable, et c’est ce que notre technologie de pointe peut offrir. »