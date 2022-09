Le PDG de LIV Golf, Greg Norman, visite Capitol Hill alors que la ligue soutenue par l’Arabie saoudite combat le PGA Tour

Le PDG de LIV Golf, Greg Norman, se rendra à Capitol Hill cette semaine pour rencontrer des membres du Congrès, alors que la ligue soutenue par l’Arabie saoudite s’emmêle avec le PGA Tour.

Le PGA Tour fait du lobbying contre LIV depuis 2021. Les joueurs de LIV ont déposé une plainte antitrust contre le PGA Tour. Pendant ce temps, le ministère de la Justice enquête sur le possible comportement anticoncurrentiel du PGA Tour depuis juillet.

“LIV Golf vient sur la Colline cette semaine pour rencontrer les législateurs des deux parties”, a déclaré à CNBC le porte-parole en chef de LIV, Jonathan Grella. “Compte tenu des tentatives du PGA Tour d’étouffer nos progrès dans la réinvention du jeu, nous pensons qu’il est impératif d’éduquer les membres sur le modèle commercial de LIV et de contrer les efforts anticoncurrentiels du Tour.”

Norman doit rencontrer plusieurs législateurs. Les représentants Nancy Mace, RN.C., et Jimmy Panetta, D-Californie, dirigent le caucus informel du golf du Congrès.

Les représentants du PGA Tour, Mace et Panetta n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La ligue de golf LIV a été fondée en tant que concurrent du PGA Tour et est financée par le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite. LIV a déjà braconné de grands golfeurs tels que Phil Mickelson du PGA Tour, et Norman lui-même est une ancienne star du circuit. La tournée, à son tour, a interdit aux joueurs affiliés à LIV de participer à ses événements.

LIV Golf a toujours dénoncé les actions du PGA Tour comme étant anticoncurrentielles. La ligue parvenue a déclaré que la suspension des joueurs de LIV par la PGA était un “effort pour étouffer la concurrence”.

De l’autre côté, les critiques ont dénoncé les associations de la ligue avec le gouvernement saoudien, y voyant une tentative de “sportswashing” pour améliorer l’image de la nation. Les critiques ont également noté que l’incroyable richesse du gouvernement saoudien rend toute idée de véritable concurrence discutable. LIV a un autre puissant partisan en l’ancien président Donald Trump, dont le country club de Bedminster, New Jersey, a organisé un événement de ligue au cours de l’été. Son cours Doral à Miami organisera un autre événement LIV fin octobre.

Depuis 2021, le PGA Tour a versé 360 000 dollars à la société DLA Piper pour faire pression sur les législateurs sur plusieurs sujets, notamment les “propositions de la Saudi Golf League”. Plusieurs législateurs – dont Sens. Jeff Merkley, D-Ore. Patrick Leahy, D-Vt., et Richard Blumenthal, D-Conn. – ont exprimé leur inquiétude au sujet de LIV.

Le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, a adopté une ligne dure contre LIV.

“Nous accueillons une bonne et saine compétition. La LIV Saudi Golf League n’est pas cela. C’est une menace irrationnelle, qui ne se soucie pas du retour sur investissement ou de la véritable croissance du jeu”, a déclaré Monahan aux journalistes plus tôt cette année.

LIV Golf a également recherché un accord avec les médias, car la ligue a auto-diffusé sa première saison sur son site Web et sur YouTube. Des rapports récents indiquent qu’Apple et Amazon ont conclu un accord de couverture. Le responsable des médias de la ligue, Will Staeger, a déclaré à CNBC qu’il était “très optimiste” qu’il aura un partenariat pour sa saison 2023. Le PGA Tour a conclu des accords avec CBS, ESPN et NBC.

Divulgation: NBC et CNBC partagent la même société mère, NBCUniversal.