Le PDG de Levi’s est optimiste quant aux affaires en Chine

Lévi’s Le PDG Chip Bergh a déclaré à Jim Cramer de CNBC qu’il était optimiste quant aux activités de l’entreprise en Asie, en particulier en Chine, où son activité se développe à mesure que les consommateurs reviennent après les fermetures de Covid.

« L’Asie est certainement un point positif ce trimestre, et cela est certainement aidé par la Chine », a déclaré Bergh. « Nous avons relevé nos attentes pour l’Asie pour le second semestre de l’année, en partie, en grande partie grâce à la force que nous constatons en Chine, et cela aidera à compenser cette faiblesse, à compenser partiellement cette faiblesse, que nous voir dans la vente en gros aux États-Unis. »

Levi’s a annoncé ses bénéfices jeudi après la clôture du marché, battant de peu les estimations de Wall Street tout en constatant une baisse importante de son marché de gros américain. Le détaillant a considérablement réduit ses perspectives de bénéfices pour le reste de l’année, s’attendant à un bénéfice ajusté par action de 1,10 $ à 1,20 $, contre une fourchette précédente de 1,30 $ à 1,40 $. Les actions ont chuté de plus de 6% dans les échanges après les heures normales de bureau.

Cependant, selon Bergh, la société est optimiste quant à ses activités internationales, en particulier en Chine. Bergh a déclaré que lui et d’autres dirigeants de Levi’s avaient récemment visité le pays pour la première fois depuis des années et avaient été impressionnés par ce qu’ils avaient vu.

« Nous assistons à la frénésie des dépenses après le verrouillage alors que les consommateurs reviennent, et cela stimule définitivement notre activité et contribue à la force que nous constatons en Chine », a déclaré Bergh. « Nous sommes donc très optimistes à propos de la Chine et de l’Asie en général, et oui, nous mettons nos jetons sur la table sur ces marchés qui sont vraiment en croissance. »