Le PDG de Levi Strauss affirme que la recherche d’un nouveau leader par l’entreprise a reçu l’aide d’une source improbable

“Elle a traversé les guerres”, a déclaré Bergh à CNBC. “C’est l’une des raisons pour lesquelles nous l’avons appelée – et elle n’était pas à la recherche. Je pense que la situation des militants, le fait qu’ils aient envoyé une autre lettre entre la mi-septembre et la fin septembre, a en quelque sorte créé les conditions pour qu’elle prenne un téléphone appel.”

Dans son nouveau rôle chez Levi, Gass dirigera la marque de denim emblématique alors qu’elle s’efforce de vendre plus de vêtements directement aux consommateurs via ses propres magasins et son site Web. Environ 36% des ventes totales provenaient de ventes directes au cours du dernier exercice financier du détaillant terminé en novembre dernier. D’ici 2027, Levi a déclaré qu’il visait à étendre son activité de vente directe à 55% des ventes totales.

Levi va également au-delà de ses jeans emblématiques pour vendre plus de hauts et de vêtements de sport. Il a acquis la marque de vêtements Beyond Yoga l’année dernière et prévoit de presque doubler les revenus des hauts d’ici 2027. Il a bénéficié d’un passage à des vêtements plus décontractés en raison de la pandémie et d’un nouveau cycle de mode qui favorise le denim plus ample plutôt que les jeans skinny.

Bergh a déclaré que Gass était prête pour le rôle en raison de ses plus de deux décennies d’expérience dans le commerce de détail. Il a dit qu’il la connaissait depuis environ une décennie et qu’il l’avait vue construire des marques, lancer de nouvelles initiatives et diriger un détaillant à travers les défis de la pandémie.

Dirigé par Gass, Kohl’s a tenté de conquérir de nouveaux clients et de donner une tournure moderne à la chaîne de grands magasins. Il a ajouté les retours Amazon dans les magasins, élargi son activité en ligne et ouvert des centaines de boutiques de beauté Sephora dans ses grands magasins. Il a également élargi son assortiment dans l’athleisure – une expérience qui pourrait aider après l’acquisition de Beyond Yoga par Levi.

Certains investisseurs de Kohl se demandent si ces investissements ont porté leurs fruits. Le détaillant a réduit ses prévisions pour l’année complète en août, citant une demande plus faible alors que les consommateurs sont pressés par l’inflation. Mardi, il a partagé les résultats préliminaires du troisième trimestre. La société prévoit que les ventes comparables seront en baisse de 6,9 ​​% au cours de la période de trois mois terminée le 29 octobre par rapport à la période de l’année précédente.

Bergh, cependant, a déclaré que les changements de Kohl avaient eu un impact direct sur les ventes de Levi’s. Dans les magasins Kohl’s avec un Sephora, il a déclaré que ses ventes avaient augmenté “à un rythme plus rapide”.

En cette saison des fêtes, Kohl’s comptait 600 magasins Sephora à l’intérieur de ses magasins. Il prévoit d’ajouter ces magasins à l’ensemble de ses plus de 1 100 emplacements.

“Nous commençons déjà à voir l’impact des magasins Sephora sur nos activités féminines à Kohl’s”, a-t-il déclaré. “Cela attire définitivement un nouveau nouveau client là-bas.”