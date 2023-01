Le PDG de l’énergie pense que le gaz naturel sera là pour les années à venir

Des États-Unis à l’Union européenne, les grandes économies du monde entier élaborent des plans pour s’éloigner des combustibles fossiles au profit de technologies à faible émission de carbone.

C’est une tâche colossale qui nécessitera d’énormes sommes d’argent, une énorme volonté politique et une innovation technologique. Alors que la transition prévue prend forme, on a beaucoup parlé de la relation entre l’hydrogène et le gaz naturel.

Lors d’une table ronde animée par Joumanna Bercetche de CNBC au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, le PDG de la société énergétique AES a offert son point de vue sur la façon dont les deux pourraient potentiellement s’harmoniser à l’avenir.

“Je suis très confiant en disant que, pour les 20 prochaines années, nous avons besoin de gaz naturel”, a déclaré Andrés Gluski, qui s’exprimait mercredi. “Maintenant, ce que nous pouvons commencer à faire aujourd’hui, c’est… commencer à le mélanger avec de l’hydrogène vert”, a-t-il ajouté.

«Nous effectuons donc des tests pour que vous puissiez le mélanger jusqu’à, disons, 20%, dans des turbines existantes, et de nouvelles turbines sortent qui peuvent brûler… des pourcentages beaucoup plus élevés», a déclaré Gluski.

“Mais c’est juste difficile de voir que vous allez avoir assez d’hydrogène vert pour le remplacer comme, dans les 10 prochaines années.”

Produit à partir d’électrolyse et d’énergies renouvelables comme l’éolien et le solaire, l’hydrogène vert a des bailleurs de fonds de premier plan.

Il s’agit notamment du chancelier allemand Olaf Scholz, qui l’a qualifiée de “l’une des technologies les plus importantes pour un monde climatiquement neutre” et de “la clé de la décarbonisation de nos économies”.

Alors que certains sont extrêmement enthousiasmés par le potentiel de l’hydrogène vert, celui-ci ne représente toujours qu’une infime partie de la production mondiale d’hydrogène. Aujourd’hui, la grande majorité est basée sur les combustibles fossiles, un fait en contradiction avec les objectifs de zéro net.

Changement en cours, mais l’échelle est la clé

Le secteur de l’hydrogène vert de la planète est peut-être encore à un stade de développement relativement précoce, mais un certain nombre d’accords majeurs liés à la technologie ont été conclus ces dernières années.

En décembre 2022, par exemple, AES et Produits aériens ont déclaré qu’ils prévoyaient d’investir environ 4 milliards de dollars pour développer une “installation de production d’hydrogène vert à grande échelle” située au Texas.

Selon l’annonce, le projet incorporera environ 1,4 gigawatts d’énergie éolienne et solaire et pourra produire plus de 200 tonnes métriques d’hydrogène chaque jour.

Malgré l’importante somme d’argent et d’énergies renouvelables impliquées dans le projet, le chef de l’AES, Gluski, s’est efforcé de souligner la quantité de travail qui restait à faire pour développer le secteur dans son ensemble.

L’installation prévue avec Air Products, a-t-il expliqué, ne pourrait “approvisionner qu’un pour cent de la flotte américaine de camions long-courriers”. Travail à faire, donc.

De grands espoirs, avec une collaboration cruciale

Aux côtés de Gluski au Forum économique mondial, Elizabeth Gaines, directrice non exécutive du géant minier Groupe Fortescue Métaux .

“Nous considérons que l’hydrogène vert joue probablement le rôle le plus important dans la transition énergétique”, a-t-elle déclaré.

Élargissant la discussion, Gaines a également évoqué la nécessité d’une collaboration dans les années à venir.

En ce qui concerne « les ressources nécessaires pour soutenir la transition verte, et autres[ly] à la production d’hydrogène vert », a-t-elle soutenu, il était nécessaire « de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement et les régulateurs ».

“Je veux dire, c’est une chose de dire que nous avons besoin de plus de lithium, nous avons besoin de plus de cuivre, mais vous ne pouvez pas le faire sans obtenir les approbations, et vous avez besoin des approbations réglementaires, des approbations environnementales”, a-t-elle déclaré.

“Vous savez, ces choses prennent du temps, et nous ne voudrions pas que cela soit le goulot d’étranglement de la transition énergétique, au même titre que les compétences et les ressources dont nous avons besoin.”