Le PDG de l’AC Milan, Ivan Gazidis, diagnostiqué d’un cancer de la gorge

Le PDG de l’AC Milan, Ivan Gazidis, a reçu un diagnostic de cancer de la gorge. Jonathan Moscrop/Getty Images

Le PDG de l’AC Milan, Ivan Gazidis, a reçu un diagnostic de cancer de la gorge, a annoncé mardi l’équipe de Serie A.

Milan a déclaré que les médecins s’attendaient à ce que Gazidis « se rétablisse complètement » et qu’il continuera à travailler dans son rôle pendant qu’il suit un traitement.

« L’AC Milan informe ses fans et ses parties prenantes que notre PDG, Ivan Gazidis, a reçu un diagnostic de cancer de la gorge », a déclaré un déclaration du club lis. « Sur la base d’une vaste série de tests et d’analyses, les médecins s’attendent à ce qu’il se rétablisse complètement.

« Ivan restera opérationnel pendant le traitement nécessaire dans des cliniques spécialisées, avec le plein soutien de la propriété, du président Scaroni et de la haute direction du club.

« Toutes les personnes impliquées dans le Club souhaitent à Ivan le meilleur pour un rétablissement complet et rapide. Nous sommes tous avec vous. »

Gazidis, qui a quitté Arsenal pour rejoindre Milan en septembre 2018, est resté positif sur le diagnostic.

« Bien sûr, il n’y a jamais de bon moment pour un diagnostic de cancer », a-t-il déclaré. « Mais j’ai une forme de cancer très curable et un diagnostic positif.

« J’ai une expertise médicale de classe mondiale et le soutien de tant de proches et de tout le monde au club, et je suis convaincu, sur la base de tous les conseils, que le cancer sera traité avec succès, avec un rétablissement complet.

« Mon diagnostic démontre l’importance des examens médicaux réguliers, même si vous ne présentez pas de symptômes. J’encourage tout le monde à prioriser sa santé et à m’assurer, même dans les obligations quotidiennes de la vie et du travail, examens médicaux réguliers.

« Nous avons une équipe solide, sur et en dehors du terrain et j’ai pleinement confiance en leur capacité à faire avancer notre club au cours des prochaines semaines. A bientôt et toujours Forza milan. »