Le boom des vêtements décontractés issu de la pandémie de Covid continuera de dominer les ventes de vêtements, a déclaré jeudi à CNBC le président et chef de la direction de Kontoor Brands, Scott Baxter.

« Vous avez vu une précarisation mondiale qui s’installe en ce moment, alors je dis aux gens que ce n’est pas cyclique, c’est là pour rester. C’est ainsi que le monde va se tourner vers l’avenir », a déclaré Baxter sur « Power Lunch ».

« Les gens vont s’habiller de manière plus décontractée et plus confortable », a-t-il déclaré. « Ils sont très confiants dans le denim et les t-shirts, et ils ont aussi l’impression que c’est une expression…

Les ventes ont grimpé en flèche pour les vêtements tels que les pyjamas et les t-shirts lorsque les consommateurs ont commencé à passer la plupart de leurs heures à la maison en 2020, et les entreprises de vêtements ont popularisé la tendance des garde-robes confortables et confortables. Les Américains conservent un style «travail-loisirs» inspiré par la pandémie à leur retour au bureau cet automne, et les grandes marques et les grands magasins proposent des articles plus décontractés.

Kontoor Brands, qui vend principalement du denim sous les marques Wrangler, Lee et Rock & Republic, a déclaré 491 millions de dollars en chiffre d’affaires du deuxième trimestre, une augmentation de 41 % par rapport à l’année dernière. Le chiffre d’affaires mondial de Wrangler a augmenté de 24 %, à 311 millions de dollars, au cours de cette période par rapport à l’année dernière, et celui de Lee a augmenté de 105 %, à 176 millions de dollars.

Le cours des actions de la société a grimpé de plus de 165% au cours de la dernière année.

« Nous construisons simplement de meilleurs produits pour lesquels les gens paient plus et achètent plus », a déclaré Baxter. Il a déclaré que Wrangler avait gagné du terrain dans les ventes numériques et internationales, développé un meilleur produit qui pourrait se vendre à un prix plus élevé dans plusieurs catégories et nettoyé ses canaux de vente afin d’augmenter ses revenus.

Kontoor s’étend désormais au-delà des jeans pour vendre davantage d’équipements de plein air, de t-shirts et de vêtements de travail afin de s’adapter aux préférences des consommateurs, a déclaré Baxter.

« Nous avons mené une enquête auprès d’un groupe de nos consommateurs et avons constaté que 84% des gens vont améliorer leur garde-robe, et une grande partie de cela va être dans le secteur décontracté », a déclaré Baxter. « Le denim sera en fait un grand gagnant là-bas, mais il en sera de même pour les t-shirts et d’autres vêtements différents d’un point de vue décontracté … nous sommes vraiment très bien positionnés avec cette décontraction à l’échelle mondiale. »

Bien que les chaînes d’approvisionnement aient été comprimées au milieu de la pandémie, Kontoor a moins lutté que la plupart dans l’industrie du vêtement car elle possède ses propres usines de fabrication au Mexique et au Nicaragua, a déclaré Baxter.

« C’était une option stratégique » faite lors de la scission de l’entreprise de VF Corporation en 2019, a-t-il déclaré, qui a finalement aidé pendant la pandémie.

« Nous faisons de notre mieux pour répondre à la demande en plus du fait qu’il y a une demande accrue et aussi en plus du fait que nos marques s’amplifient vraiment en ce moment », a déclaré Baxter.