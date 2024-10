Le PDG de la Recording Academy parle de l’évolution de l’électorat des Grammys

Les deux tiers des musiciens professionnels qui décideront des résultats des Grammy Awards de l’année prochaine n’étaient pas membres de la Recording Academy pas plus tard qu’en 2018.

C’est l’une des principales conclusions d’un rapport publié jeudi par l’académie, un jour avant le début du premier tour de vote des Grammy, au cours duquel les quelque 13 000 membres votants de l’organisation détermineront les nominations pour le prix le plus prestigieux de l’industrie musicale. Les nominations pour les 67e Grammys seront annoncées le 8 novembre ; la cérémonie elle-même aura lieu le 2 février à la Crypto.com Arena du centre-ville de Los Angeles.

Le renouvellement de l’électorat de l’académie est significatif compte tenu des critiques auxquelles le groupe fait face depuis des années, selon lesquelles ses électeurs sont trop vieux, trop masculins et trop blancs pour reconnaître correctement l’excellence dans la musique populaire moderne. Selon le rapport, la part des membres de l’académie qui s’identifient comme personnes de couleur a augmenté de 65 % depuis 2019, tandis que le pourcentage de femmes a augmenté de 27 %.

En 2019 – un an avant que l’académie n’évince sa première femme directrice générale, Deborah Dugan, au milieu d’un scandale explosif impliquant des accusations de discrimination et de fraude électorale dans les coulisses des Grammys – l’académie a annoncé son intention d’ajouter 2 500 femmes membres d’ici 2025. Le nouveau rapport indique que plus de 3 000 femmes ont été ajoutées par an avant la date prévue.

« Ce que nous faisons, c’est examiner le nombre de membres que nous avons et nous comparons cela à ce qui se passe dans notre communauté musicale : qui fait de la musique, quel est leur sexe, quel est leur âge, quelle est leur origine ethnique, « , a déclaré Harvey Mason Jr., PDG de la Recording Academy, dans une interview. « Et puis nous essayons de nous assurer que nos membres sont représentatifs de cela. »

Dans ses messages publics, l’académie met depuis longtemps l’accent sur l’idée qu’un Grammy est le prix musical le plus important car il est décerné par les pairs d’un artiste (par opposition à un American Music Award, un Billboard Music Award ou un MTV Video Music Award, qui sont déterminés par les votes des fans ou les statistiques des graphiques). Pourtant, le contingent d’hommes blancs plus âgés perçu par l’électorat a été largement blâmé pour les pertes flagrantes de ces dernières années par des groupes, notamment Beyoncé et The Weeknd, qui représentent les centres du pouvoir créatif de l’industrie musicale.

Mason a déclaré que l’académie était « très stratégique » depuis qu’il a assumé son rôle en 2019 dans la sensibilisation des communautés traditionnellement sous-représentées dans l’organisation. En 2024, 72 % des personnes invitées à rejoindre l’académie ont accepté l’offre, indique l’organisation, ce qui a donné lieu à un record historique de plus de 2 800 nouveaux membres. Parmi les nouvelles recrues, 45 % ont déclaré avoir moins de 40 ans, selon l’académie.

En plus d’enrôler de nouveaux membres, l’académie a perdu les électeurs des Grammy qui ne remplissent plus les conditions d’adhésion de l’organisation – « des électeurs qui avaient peut-être un hit ou une chanson publiée dans les années 70 ou 80 et qui ont simplement continué à voter », comme le dit Mason. mets-le. L’objectif du groupe, a-t-il dit, est d’avoir un électorat composé de « personnes compétentes en matière de musique ».

Lorsqu’on lui a demandé si certaines des personnes jugées non pertinentes avaient protesté contre leur expulsion, Mason a ri. « Bien sûr, il y a eu des cas où les gens voulaient continuer à être membres », a-t-il déclaré. « Mais nous étions vraiment convaincus que s’assurer que tout le monde était requalifié » – ce qui signifie qu’un électeur pourrait soumettre des crédits d’enregistrement datant des cinq dernières années – « aurait un impact sur les résultats de nos élections ».

Mason a ajouté : « Nous pouvons célébrer les statistiques. Mais j’espère que nous pourrons célébrer les résultats : de meilleures nominations, de meilleures victoires, qui reflètent davantage ce qui se passe dans le monde de la musique. »

À cette fin, Mason a envoyé une lettre aux électeurs en juillet, les implorant de s’efforcer d’écouter les enregistrements éligibles et de les juger « avec fierté et détermination ». De nombreux membres plus jeunes se sont plaints de la lourdeur du processus de vote de l’académie, que Mason a déclaré que le groupe avait tenté d’améliorer avec une application lancée en douceur l’année dernière et qu’il promouvait davantage cette fois-ci.

« Mais ce n’est pas censé être facile », a-t-il prévenu à propos du processus. « Ce n’est pas censé être quelque chose que vous faites avec désinvolture pendant que vous regardez la télévision. » L’académie a reçu plus de 20 000 candidatures pour les Grammys 2025, a-t-il ajouté, qui doivent être réduits à seulement cinq à huit nominés dans chaque catégorie pour le dernier tour de vote, qui se déroulera du 12 décembre au 3 janvier.

« J’espère que nous pourrons être très intentionnels dans notre vote », a-t-il déclaré.

Alors qu’il se tourne vers la cérémonie de l’année prochaine, Mason se souvient-il du public réprimandant l’académie reçue de Jay-Z lors du show de février, où le rappeur vétéran a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi sa femme, Beyoncé, n’avait jamais remporté le Grammy pour l’album du année?

« Oh, je m’en souviens », a déclaré Mason. « Au début, pour être honnête, j’étais un peu déçu, car je veux toujours que la communauté des artistes – en particulier les artistes qui ont une plateforme comme celle-là – comprenne et apprécie les progrès. Et je me suis dit : « Bon sang, il n’a pas compris ce qui s’est passé jusqu’à présent. Peut-être qu’il n’a pas assez d’informations. Comment puis-je partager avec lui les choses qui me passionnent et qui ont changé dans l’organisation ?

« Mais cela s’est vite estompé et j’ai réalisé que le Grammy était important pour lui. C’est important pour les gens dont il parlait. Et cela m’a donné l’espoir de me rappeler qu’il s’agit d’un prix tellement ambitieux et qu’il compte vraiment, vraiment. Et je dirai : depuis lors, j’ai eu l’occasion de partager davantage d’informations et j’espère continuer à pouvoir le faire.

A-t-il trouvé que Jay-Z était ouvert à de telles informations ?

« Je ne ferai même pas de commentaire à ce sujet », a répondu Mason. « Mais j’en ai juste profité pour apprendre de lui et partager des informations. »