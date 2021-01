Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a souligné vendredi que les joueurs doivent suivre des directives décourageant les célébrations de groupe pendant les matches.

La vue de joueurs blottis après des buts a suscité des critiques en Grande-Bretagne, le reste de la population étant invité à adhérer à des règles strictes de distanciation du COVID-19 pendant la pandémie.

On a rappelé aux clubs les directives de la ligue cette semaine, notamment que les poignées de main, les high-fives et les câlins devraient être évités et les Masters ont souligné vendredi que les joueurs doivent suivre les règles.

« Les joueurs comprennent », a déclaré Masters à BBC Sport.

« Ils savent que nous leur demandons à nouveau d’ajuster leurs comportements sur le terrain, lors des célébrations de buts et au début et à la fin des matches.

« Nous leur demandons de s’adapter et de comprendre pourquoi vous devez suivre les règles et vous devez montrer le bon exemple. »

Julian Knight, président du comité multipartite du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS), a déclaré jeudi que les joueurs devraient recevoir des cartons jaunes pour célébrer leurs buts.

Mais les managers de la Premier League sont sceptiques quant à l’idée de ne pas demander aux joueurs de ne pas célébrer avec leurs coéquipiers.

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a félicité son équipe pour sa constance pendant la pandémie et a déclaré qu’il ne s’attendait à aucune violation des règles après un but ce week-end, bien que l’émotion admise sera difficile à surmonter.

« Les garçons ont jusqu’à présent fait un travail incroyable pour être disciplinés, avec tout ce que nous avons dû faire contre le virus et la pandémie, et je sais qu’ils essaieront de faire de leur mieux », a-t-il déclaré.

« Je sais s’il y a quelque chose à célébrer [on Sunday] ce sera d’une manière appropriée, mais ce sera difficile.

« C’est instinctif. Le football est un jeu émotionnel. »

Ole Gunnar Solskjaer, dont l’équipe de Manchester United affrontera Liverpool dimanche, a déclaré que ses joueurs donneraient leur meilleur coup.

« Je ne peux rien promettre, mais bien sûr, si les joueurs peuvent se contrôler, ce serait mieux. Là encore, le football est une question de passion et de moments instantanés », a-t-il déclaré.

« Nous sommes des modèles et nous allons faire de notre mieux si nous avons la chance de célébrer, alors espérons que nous en aurons un. »

Le patron de Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, a demandé à ses joueurs de profiter du moment par eux-mêmes.

« Probablement le meilleur moyen est pour le buteur, s’il voulait fêter de façon folle, laissez-le faire tout seul. Avant de toujours dire aux joueurs: célébrez en équipe. N’oubliez pas le gars qui aide. N’oubliez pas. les gars qui se battent derrière vous », dit-il.

«Maintenant, il est peut-être temps de dire célébrer seul et de laisser les autres gars vous rejoindre calmement.