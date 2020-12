Le PDG du détaillant de mode en ligne Zalando démissionne pour se concentrer sur sa famille, affirmant que la carrière de sa femme devrait être « une priorité » dans les années à venir.

Rubin Ritter, l’un des trois co-directeurs généraux de Zalando, est employé depuis 2010.

L’homme de 38 ans a été chargé de superviser la stratégie et la communication et d’aider à transformer la start-up berlinoise en l’un des plus grands détaillants de mode en ligne au monde avec 14000 employés et un bénéfice net de près de 100 millions d’euros (121 millions USD) en 2019. .

Dans un communiqué, Zalando a déclaré que Ritter avait informé la société dimanche de sa décision de démissionner en 2021, plus de deux ans avant l’expiration de son contrat.

« J’ai l’impression qu’il est temps de prendre une nouvelle direction dans ma vie », a déclaré Ritter.

«Je veux passer plus de temps avec ma famille grandissante», a-t-il ajouté.

« Ma femme et moi avons convenu que ses ambitions professionnelles devraient être une priorité pour les années à venir. »

La chef du conseil de surveillance de Zalando, Cristina Stenbeck, a déclaré que la société regrettait la décision de Ritter, mais « nous avons le plus grand respect pour la motivation personnelle sous-jacente. »

Le mois dernier, Ritter a publié le premier rapport de l’entreprise sur la diversité et l’inclusion, affirmant qu’il devrait être considéré comme «une opportunité plutôt qu’un défi».

La société a été critiquée pour n’avoir actuellement que des hommes dans son conseil d’administration de cinq membres.