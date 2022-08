Le PDG de la Fédération CWG espère amener les Jeux en Afrique dans un avenir proche

Les Jeux du Commonwealth devraient entrer en Afrique dans un proche avenir car il y a un “intérêt actif” des nations africaines, a déclaré lundi la directrice générale de la Fédération des Jeux du Commonwealth (CGF), Katie Sadleir.

Les Jeux de Birmingham se termineront lundi.

“J’espère que cela ouvrira quelques yeux pour les futurs Jeux”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu'”il y a un intérêt actif des pays d’Afrique pour l’organisation des Jeux”.

La ville sud-africaine de Durban était l’hôte initial de la 22e édition du CWG avant de se retirer en raison de contraintes financières.

« J’ai eu le privilège de prendre la parole lors de la conférence des ministres des Sports, et plusieurs ministres d’Afrique se sont demandés ‘quand est-ce que c’est à notre tour d’organiser des Jeux ?’

“C’est certainement quelque chose que nous souhaitons discuter ensemble avec quelques autres pays pour voir comment le modèle aimerait”, a-t-elle déclaré.

Largement exempt de COVID-19, le plus réussi dans la vente de billets

COVID-19 a provoqué quelques inquiétudes initiales, mais le PDG des Jeux, Ian Reid, a déclaré qu’ils pouvaient gérer la situation grâce à un vaste réseau d’ambulanciers paramédicaux et d’installations de test.

« Je suis très satisfait de la façon dont cela s’est passé. L’approche que nous avons adoptée au début des Jeux consistait essentiellement à amener les athlètes et les officiels au village « propre ».

« L’accent a été mis sur le fait de s’assurer qu’ils sont testés au centre d’accueil. Tout s’est super bien passé.

«Mais les commentaires ont été généralement positifs et le nombre de cas et le faible pourcentage de 1 à 3% certains jours étaient bien inférieurs à ce que nous avions prévu. Une grande majorité d’athlètes étaient en bonne santé et capables de rivaliser avec leurs performances optimales », a-t-il ajouté.

En termes de vente de billets, Reid a déclaré que les Jeux battraient tous les records.

“À ce jour, 1,5 million de billets ont été vendus sur les sites et ce n’est pas le chiffre définitif car certains matchs sont toujours en cours. Nous avions 90% dans la plupart des sites, ce qui en ferait le CWG le plus réussi.

