Le PDG de la FA condamne les envahisseurs de terrain

La directrice générale de Melbourne Victory, Caroline Carnegie, et le directeur général de Football Australia, James Johnson, ont condamné les supporters qui ont violemment envahi le terrain lors du Melbourne Derby de samedi, alors que les retombées de l’incident choquant commencent à se faire sentir dans le football australien.

Le derby de Noël traditionnel masculin de la A-League entre Victory et Melbourne City a été abandonné après que la police de Victoria a déclaré que 150 à 200 supporters de Victory ont pris d’assaut le terrain à la 22e minute, frappant le gardien de but de City Tom Glover avec un seau rempli de sable conçu pour éteindre les fusées éclairantes.

Glover et l’arbitre Alex King ont tous deux été blessés par le réceptacle lancé, King souffrant d’une entaille à la tête et Glover subissant à la fois une commotion cérébrale et de graves lacérations au visage. Un caméraman de Network Ten a également été blessé après avoir été touché par une fusée éclairante dans les minutes précédant l’invasion du terrain.

Le gardien, qui avait lancé une fusée éclairante qui avait atterri près de lui hors du terrain et dans la baie de la Victoire quelques instants avant l’invasion, a été emmené à l’hôpital d’Epworth et a dû subir des points de suture avant d’être libéré aux premières heures de lundi.

Victory a publié une déclaration à la suite du match disant qu’il était “dévasté” et présentant des excuses officielles et s’adressant aux médias dimanche matin, Carnegie, montrant des signes clairs de détresse lors des événements, a déclaré que les individus qui avaient envahi le terrain étaient Pas les bienvenus.

“Il n’y a pas de place pour toi dans notre club. Il n’y a pas de place dans le football”, a-t-elle déclaré. “Il n’y a pas du tout de place pour vous dans le jeu professionnel. Ce qu’ils ont fait, c’est qu’ils ont blessé le club, ils ont blessé le sport et ils ont blessé la ligue.

“Ils ont nui à tout le bon travail réalisé à la suite de la campagne Socceroos [at the World Cup] et nous ne voulons pas que cela se produise.”

Journée très triste pour le football en Australie. J’espère que tous les garçons et les officiels vont bien ❤️ J’espère que tous les fans qui sont allés soutenir notre beau jeu sont rentrés sains et saufs. —Sam Kerr (@samkerr1) 17 décembre 2022

S’exprimant également dimanche matin, Johnson a refusé de qualifier ceux qui avaient envahi le terrain de fans de football et a déclaré qu’en tant que régulateur indépendant sans intérêt commercial avec les A-Leagues, la fédération était en position de force pour enquêter.

L’exécutif a confirmé que parallèlement aux enquêtes sur les auteurs individuels de l’invasion et de la violence, Victory recevrait sous peu un avis de justification, avec lequel le club a indiqué qu’il coopérerait entièrement.

La fédération n’a pas encore déterminé si le match doit être reprogrammé ou rester abandonné et Johnson n’exclurait pas qu’un avis de cause soit également remis à City, dont les fans ont également lancé un certain nombre de fusées éclairantes et de missiles sur le terrain pendant le fixation.

“𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗳𝗮𝗻𝘀” 𝘃𝘀. “𝘁𝗵𝗲𝘀𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹𝘀” Le PDG de Football Australia, James Johnson, a déclaré qu’il était injuste de qualifier les vrais fans de la même manière que ceux qui ont envahi le terrain samedi soir. pic.twitter.com/KPHlBoNM5s – ESPN Australie et Nouvelle-Zélande (@ESPNAusNZ) 18 décembre 2022

“Nous agirons rapidement et nous prendrons les sanctions les plus sévères disponibles”, a déclaré Johnson. “C’est un élément qui va au-delà du football.

“Ce sont ces personnes que nous ciblerons dans cette enquête et que nous éliminerons du sport.”

La victoire a déjà reçu un avis de cause à effet par Football Australia en 2022 lorsque des insultes anti-gay ont été dirigées contre Josh Cavallo lors d’un match contre Adelaide United en janvier. En avril, le club a été sanctionné par Football Victoria après un incident entre des supporters de leur équipe académique, qui joue dans la NPL de Victoria, et les Springvale White Eagles.

En janvier 2021, le jeu dans un derby féminin de la A-League a été interrompu pendant plusieurs minutes après que les fans de Victory aient jeté des bouteilles sur le gardien de la ville de l’époque, Teagan Micah, qui s’est rendu sur les réseaux sociaux dimanche soir pour affirmer que rien n’avait résulté de l’incident au-delà d’un des excuses car les auteurs étaient déjà soumis à des interdictions à vie.

EXACTEMENT JUSTE ! @gomvfc les fans nous ont lancé des BOUTEILLES EN VERRE et tout ce que j’ai obtenu était des “excuses” et j’ai remarqué que les fans étaient DÉJÀ INTERDITS À VIE ET ​​ENCORE ENTRÉS AVEC DES BOUTEILLES EN VERRE ! La victoire de Melbourne continue de PERMETTRE à leurs fans de s’en tirer avec ce comportement ! C’est une honte !! https://t.co/S3X3BzwPHt – Teagan Micah (@TeaganMicah) 17 décembre 2022

Ni Carnegie ni Johnson n’ont commenté la possibilité que des personnes déjà sous le coup d’une interdiction à vie aient été impliquées dans l’invasion de terrain de samedi jusqu’à ce que de nouvelles enquêtes aient eu lieu. Johnson, cependant, a déclaré que les incidents précédents impliquant Victory seraient probablement regroupés dans les sanctions prononcées.

“Je suis consterné par ce qui s’est passé la nuit dernière”, a déclaré Carnegie. “Nous avons essayé de travailler avec nos fans de différentes manières pour nous assurer qu’ils peuvent être là pour soutenir le club et le faire de la bonne manière.

“Je pense que la nuit dernière nous montre que nous sommes arrivés à un moment où ce que nous avons fait n’a probablement pas eu autant de succès que nous le souhaiterions et nous ne pouvons tout simplement pas tolérer ce qui s’est passé.

“Melbourne Victory compte plus de 23 000 membres et de nombreux fans qui sont également derrière cela.

“Nous ne faisons qu’un avec ces fans, mais les autres qui ont juste montré ce qu’ils ont fait la nuit dernière, nous ne les voulons pas dans notre club.”

À l’avant-garde des efforts pour travailler avec les fans et les autorités pour réduire une présence policière lourde et très visible aux matchs de la Victoire, Carnegie a admis que ces efforts avaient été fortement endommagés samedi. Les interdictions de présence étant une sanction possible pour l’incident, elle a également déclaré que les répercussions pourraient être financièrement dévastatrices pour Victory.

“C’est très difficile pour nous de rester là et de suggérer qu’il n’y a pas plus de risque quand on voit ce qui s’est passé la nuit dernière”, a-t-elle déclaré. “Ce que nous allons faire, c’est essayer de faire sortir du jeu les gens qui ont fait la mauvaise chose. Nous ne voulons pas d’eux. Et peut-être que cela nous donne la possibilité de parler ensuite à ces parties prenantes de la façon dont nous allons de l’avant.

“Financièrement, c’est dévastateur pour nous si nous ne faisons pas entrer nos fans dans un stade.

“Les gens que nous ne voulons pas ne sont pas de vrais fans de Melbourne Victory, car s’ils l’étaient, ils n’auraient pas fait de mal au club comme ils l’ont fait hier soir.”