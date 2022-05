Le PDG de la deuxième plus grande entreprise alternative au monde est optimiste quant à une légère récession

(Cliquez sur ici pour vous abonner à la newsletter Delivering Alpha.)

Au cours des deux dernières décennies, Bruce Flatt a été le PDG de Brookfield Asset Management, faisant de celle-ci la deuxième plus grande société d’alternatives au monde. Il supervise plus de 725 milliards de dollars d’actifs couvrant un portefeuille diversifié composé d’immobilier, de capital-investissement, d’infrastructure, de transition énergétique, de crédit et d’assurance.

Flatt apporte sa vaste perspective à une interview exclusive avec le bulletin d’information Delivering Alpha de CNBC, où il explique pourquoi il n’est pas trop préoccupé par les nombreux vents contraires auxquels l’économie est confrontée aujourd’hui.

(Ce qui suit a été modifié pour plus de longueur et de clarté. Voir ci-dessus pour la vidéo complète.)

Leslie Picker : Je veux commencer avec une sorte de vue d’ensemble, parce que vous avez un point de vue tellement unique sur l’économie en ce moment. Et compte tenu de toutes les forces qui ont provoqué la vente sur le marché public – inflation, taux d’intérêt plus élevés, inquiétudes concernant la géopolitique, la Chine, les défis de la chaîne d’approvisionnement de la Russie, etc. – quel a été l’impact de votre point de vue ?

Bruce Flat : La création de richesse à long terme consiste à investir dans de grandes entreprises avec des gens formidables et à capitaliser à long terme. Ainsi, malgré les guerres, les pandémies, les explosions, les récessions et toutes les autres choses que vous venez de mentionner, au cours des 30 dernières années, nous avons continué à acheter de grandes entreprises, à continuer à accumuler et les rendements ont été excellents. Et donc, je suppose que je dirais simplement que tout le monde doit rester investi, ne pas être trop excité par les fluctuations du marché qui se produisent tous les jours, et simplement continuer. Et c’est le secret du succès en matière d’investissement.

Cueilleur: Compte tenu de ce que vous voyez en termes de marché des transactions. Dans l’immobilier et autres – on craint une récession, on se demande si nous avons atteint le fond – voyez-vous des indications que l’un ou l’autre se profile à l’horizon?

Flatt : La bonne nouvelle, c’est que les bilans des entreprises sont très solides. Les bilans personnels sont très solides. Si nous avons une récession, ce sera une légère récession et c’est une bonne chose. Mais il n’y a aucun doute – écoutez, nous devons faire baisser l’inflation dans le monde et soit elle va baisser naturellement, avec le temps, soit les banques centrales vont la faire baisser. Et ces deux scénarios sont peints différemment, mais ils réussiront. Nous traverserons tout cela comme nous le faisons toujours. Et nous sortirons de l’autre côté. Ce qui est important pour nous, c’est que l’inflation ait un impact très positif sur les actifs réels. Et ce sont des choses à rendement réel dans lesquelles nous investissons et qu’elles produisent – elles sont très génératrices de trésorerie, et c’est une chose très positive pour le type de choses que nous possédons.

Cueilleur: Comment ça marche? Pourquoi l’inflation est-elle si positive alors que le coût de la dette augmente ?

Flatt : Lorsque nous achetons des biens immobiliers, vous investissez beaucoup d’argent au départ. Vos dépenses sont relativement faibles par rapport à cela et vos marges sont élevées. Ainsi, lorsque l’inflation a un impact, elle affecte l’ensemble de l’actif, mais elle n’impacte les dépenses que dans une faible mesure. Ainsi, au fil du temps, les revenus s’accumulent beaucoup, beaucoup plus lorsque vous obtenez une inflation qui entre dans les revenus et que cela a un impact. Maintenant, la dette augmentera un peu si vous n’avez pas de levier à taux fixe, mais beaucoup de personnes qui possèdent ces actifs aujourd’hui ont un levier à taux fixe. S’ils faisaient ce qu’ils auraient dû faire, ils fixaient leur levier au cours des dernières années à des niveaux historiquement bas. Mais peut-être juste pour prendre du recul, tous ces actifs fonctionnent très bien à des taux d’intérêt plutôt bas et de toutes les prévisions à l’avenir, nous allons avoir des taux d’intérêt plutôt bas. Nous n’allons pas avoir des taux aussi bas qu’ils l’étaient, mais nous allons avoir des taux plutôt bas, que ce soit 3 % sur le Trésor, 4 % sur le Trésor, 5 % sur le Trésor, ces actifs que nous possédons faire vraiment, vraiment bien.

Leslie Picker : Alors, cinq ans ne vous fait pas peur ?

Flatt: Non non. Je ne pense pas qu’on y arrivera. Mais non.

Cueilleur: Vous avez récemment annoncé un plan assez bien télégraphié pour céder la participation de 25 % dans votre entreprise de gestion d’actifs. Qu’attendez-vous de cette transaction ?

Flatt : Notre entreprise, dans son ensemble, a vraiment deux parties qui fonctionnent ensemble, mais qui sont très différentes. Nous avons 75 milliards de dollars de capital, que nous avons conservés dans l’entreprise pendant 30 ans. Et la plupart ne l’ont pas fait et nous sommes donc un peu uniques dans cette perspective. Et puis nous avons une entreprise de gestion d’actifs, et cette entreprise est tout simplement différente. Ils fonctionnent bien ensemble, mais c’est juste différent. Nous cédons donc à nos actionnaires 25 % de cette activité. Donc, tout ce que nous faisons, c’est diviser ce que chaque actionnaire a dans son principal titre et maintenant ils vont détenir eux-mêmes 25 % de l’activité de gestion d’actifs. À l’avenir cependant, un propriétaire de sécurité peut choisir et choisir, et probablement beaucoup resteront avec nous dans la société principale en haut. Mais si quelqu’un veut s’exposer uniquement au gestionnaire d’actifs, il peut acheter celui-ci exclusivement. Et je pense que ce sera bon pour les actionnaires, mais cela nous permet aussi, d’un point de vue industriel, d’avoir une sécurité qui, si nous choisissons de l’utiliser, nous pouvons l’utiliser dans une seule perspective industrielle. Donc, nous pourrions faire des fusions et acquisitions ou d’autres choses avec cette sécurité.

Cueilleur: En lisant entre les feuilles de thé, il semble que vous puissiez l’utiliser comme monnaie pour d’éventuelles nouvelles fusions et acquisitions de gestion d’actifs. Je sais que vous avez récemment acheté Oaktree, qui était une très grosse affaire dans le monde de la gestion d’actifs.

Flatt : Howard Marks et Bruce Karsh sont les meilleurs en matière d’investissement dans le crédit. Nous n’avons pas acheté Oaktree, nous nous sommes associés à eux. Donc, nous avons acheté 65%, nous avons acheté le public d’Oaktree. Ils sont restés propriétaires à 35% et nous sommes ravis d’être partenaires avec eux. Et pour ce faire, nous avons payé une partie en espèces et une partie en actions de la société mère. Normalement, nous n’émettons pas d’actions à la société mère et nous ne voulons pas vraiment le faire à l’avenir. Donc, avoir une sécurité qui est exactement la même que celle que nous achèterions pourrait être additif à l’avenir si nous voulons refaire quelque chose comme ça,

Cueilleur: Vous avez récemment décroché 15 milliards de dollars pour votre fonds de transition énergétique. Quel est votre objectif ultime pour cette stratégie ? Et comment cela s’intègre-t-il dans l’environnement actuel où, d’un côté, vous avez toutes ces inquiétudes concernant la sécurité énergétique, étant donné ce qui se passe en Europe de l’Est, et la dépendance à l’égard de l’énergie russe là-bas, mais aussi ce désir d’avoir un un écosystème plus propre et des infrastructures énergétiques moins intensives en carbone dans le monde ?

Flatt : Nous avons été dans le secteur des énergies renouvelables, en commençant par posséder des centrales hydroélectriques il y a 30 à 40 ans. Nous sommes aujourd’hui l’un des plus importants dans les secteurs de l’hydroélectricité, de l’éolien et du solaire, et nous continuons à développer cette activité. C’est la base de notre fonds pour la transition énergétique. Mais en plus de cela, nous fournissons des capitaux ou achetons des entreprises qui contiennent du carbone. Ainsi, par exemple, acheter une entreprise qui produit de l’électricité grâce au charbon, mais notre travail sera de convertir cette entreprise au cours des 10 prochaines années vers moins de carbone. Donc, ce qui est important ici, ce n’est pas seulement de dire que nous allons nous passer d’entreprises à forte intensité de carbone. Quelqu’un doit faire le gros du travail. Donc, notre travail est de prendre les gens d’exploitation que nous avons, le capital que nous avons, et d’aider les entreprises à faire la transition d’ici à ici. Rappelez-vous, nous ne pouvons pas tous être ici, tout ne peut pas être renouvelable. Nous devons donc aider les gens à faire la transition de leurs bilans.

Cueilleur: Récemment, il y a eu une proposition de transaction très médiatisée de votre fonds de croissance, le plus gros chèque de ma compréhension de votre fonds de capital-risque, qui consiste à travailler avec Elon Musk et sa prise de contrôle de Twitter, apportant environ 250 millions de dollars de capitaux propres pour cet accord . Quel était le tirage ici? Pourquoi s’impliquer dans le rachat de Twitter ?

Flatt : Nous construisons une entreprise de croissance. La technologie a toujours été très importante. Il prend de plus en plus d’importance dans le monde de l’investissement. Ce qui n’avait pas de sens dans de nombreux cas pour nous auparavant et pour nos activités principales, c’était l’évaluation. Et aujourd’hui, les valorisations deviennent beaucoup plus raisonnables. Donc, je pense que cela va, dans toutes nos activités, être beaucoup plus important à l’avenir parce que les valorisations sont réelles. Cette situation spécifique à laquelle vous faites référence, que je ne commenterai pas sur la transaction, mais nous avons eu une longue relation avec un certain nombre d’investissements avec Tesla et Elon et donc, c’est juste, ça émane de ça.

Cueilleur: Selon vous, quelles sont ses motivations autour de l’accord et qu’espérez-vous en tirer ? Étant donné tout le bruit, toute la pilosité.

Flatt : Je ne ferai plus de commentaires à partir de là. Notre relation est avec lui et nous le soutenons, mais écoutez, notre équipe de croissance pense que c’est une bonne affaire.

Cueilleur: Vous êtes le chef de la direction de Brookfield depuis maintenant deux décennies, contribuant à des rendements importants pour vos actionnaires. J’ai fait quelques calculs plus tôt, cela ressemble à environ 10 fois celui du S&P sur une base composée remontant à 2002, lorsque vous avez pris la relève en tant que PDG. A quoi attribuez-vous ce succès ? Et pensez-vous que les rendements passés sont indicatifs de ceux à venir ?

Flatt : Les rendements dépendent de ce dans quoi vous investissez et de votre persévérance, et nous avons eu de la chance. Je vais tenter ma chance ici. Nous avons eu de la chance, nous sommes entrés dans le secteur des alternatives. C’est une entreprise incroyable. Les taux d’intérêt ont beaucoup baissé. L’argent s’est accumulé dans des fonds institutionnels du monde entier et dans des fonds de richesse du monde entier et nous avons pu créer une entreprise et des relations pour faire fructifier cet argent. Donc, c’est la partie chanceuse. Ensuite, il s’agit de l’exécution. Et nous avons fait beaucoup de petites erreurs, mais pas tant que ça de grosses. Et par conséquent, l’exécution a été plutôt bonne. Et nous nous y sommes tenus, et beaucoup de succès ne font que s’y tenir. Donc, nous avons eu une assez bonne course. Pour l’avenir, écoutez, je pense qu’il y a encore une grande piste pour encore 10 ans dans cette entreprise, et donc nous sommes excités et une partie de la raison pour laquelle nous nous séparons une fois de plus, l’entreprise, c’est que nous voyons beaucoup de piste pour la croissance future.