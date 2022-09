Le PDG de la Deutsche Bank met en garde contre la récession et déclare que l’Allemagne doit réduire sa dépendance à la Chine

Le PDG de la Deutsche Bank, Christian Sewing, a averti mercredi qu’une récession en Allemagne était inévitable et a exhorté les dirigeants du pays à accélérer son découplage de la Chine.

Dans un discours prononcé au sommet bancaire du Handelsblatt à Francfort, Sewing a noté que la guerre de la Russie en Ukraine avait “détruit un certain nombre de certitudes” sur lesquelles reposait le système économique mondial au cours des dernières décennies.

Il a cité un arrêt de la mondialisation dû à des tensions géopolitiques majeures, qui ne devraient pas s’apaiser de sitôt et ont perturbé les chaînes de valeur et d’approvisionnement mondiales, ainsi qu’un goulot d’étranglement sur le marché du travail et une pénurie de gaz et d’électricité entraînant une flambée des coûts, comme principales raisons pour lesquelles l’inflation de la zone euro atteint des niveaux record.

“En conséquence, nous ne serons plus en mesure d’éviter une récession en Allemagne. Pourtant, nous pensons que notre économie est suffisamment résistante pour bien faire face à cette récession – à condition que les banques centrales agissent rapidement et de manière décisive maintenant”, a déclaré Sewing, selon une transcription traduite.

Il a ajouté que pour l’instant, de nombreuses personnes disposent encore d’économies pandémiques sur lesquelles se rabattre pour faire face à la hausse des coûts de l’énergie, tandis que la plupart des entreprises restent “suffisamment financées”.

“Mais plus l’inflation reste élevée longtemps, plus la tension est grande et plus le potentiel de conflit social est élevé”, a-t-il déclaré.