Le PDG de la bibliothèque d’Okanagan ouvre un nouveau chapitre : la retraite

Après 28 ans dont quatre à titre de PDG, Don Nettleton prend sa retraite de la Bibliothèque régionale de l’Okanagan (ORL).

Nettleton a supervisé à la fois des changements positifs et des défis pendant son mandat de PDG, de la nouvelle concentration de la bibliothèque sur les ressources numériques au développement de Maker Spaces et de la Library of Things, sans oublier de diriger l’ORL pendant la pandémie de COVID-19.

“J’avance avec des émotions mitigées”, a déclaré Nettleton dans une lettre au personnel. « Je vais vraiment regretter un emploi qui a été stimulant, très stimulant et qui m’a permis d’interagir avec un grand nombre de personnes formidables tant à l’intérieur de l’ORL que dans la communauté.

Le directeur des communications et du marketing, Michael Utko, a qualifié Nettleton de “grand leader qui était financièrement responsable” et qui s’occupait toujours des besoins du personnel et des clients.

« Tout le monde à l’ORL manquera à Don ; nous lui souhaitons le meilleur pour sa retraite », a déclaré Utko.

Dans le sillage de Nettleton, la bibliothèque mène actuellement une recherche nationale pour un nouveau PDG. Entre-temps, le conseil d’administration de l’ORL a nommé Jeremy Feddersen au poste de PDG par intérim.

Au nom du conseil, la présidente Sherry Philpott-Adhikary a félicité Nettleton pour sa retraite et l’a remercié pour son dévouement et son engagement envers la bibliothèque.

Brendan Shykora

LivresOkanagan