Le PDG de la banque explique pourquoi nous pouvons et devrions suivre les achats d’armes à feu sur les cartes

Que vous fassiez réparer votre voiture ou que vous achetiez un dîner, presque toutes les entreprises qui acceptent une carte de crédit ont un code marchand unique qui signale votre achat, sauf lorsque vous achetez une arme à feu.

Un code de catégorie de commerçant, généralement appelé MCC, est un numéro à quatre chiffres utilisé par les sociétés de cartes de crédit pour classer différents types d’entreprises et identifier les types de biens ou de services qu’une société vend. Ils ont d’abord été mandatés par l’Internal Revenue Service en 2004et actuellement, les lignes directrices du MCC sont maintenues par l’Organisation internationale de normalisation.

Si vous avez déjà été appelé par votre banque, vous demandant de confirmer des achats antérieurs qui ont été détectés comme potentiellement frauduleux, c’était au moyen d’un MCC. Les sociétés de cartes de crédit utilisent les renseignements et les données du MCC pour trouver des aberrations ou des modèles dans les achats des consommateurs afin d’empêcher des choses allant de la fraude à la traite des êtres humains.

Priscilla Sims Brown, présidente et chef de la direction d’Amalgamated Bank, a déclaré mercredi à Andrew Ross Sorkin de CNBC lors du sommet mondial Evolve que le secteur bancaire et financier peut et devrait utiliser ces codes pour suivre les achats d’armes à feu afin d’aider à prévenir les actes de violence armée. .

“Bien qu’il existe des codes de commerçant pour le salon de coiffure et le cireur de chaussures et tous les autres détaillants, il n’y a pas de code de commerçant pour les magasins d’armes”, a déclaré Brown. “Si nous avions un code marchand pour les magasins d’armes, nous pourrions détecter des modèles qui indiqueraient qu’il s’est passé quelque chose d’inhabituel.”

Les sociétés de cartes de crédit pourraient détecter toute activité inhabituelle et soumettre un rapport d’activité suspecte aux forces de l’ordre, si nécessaire. Ce type de surveillance des activités s’avérerait particulièrement important, a déclaré Brown, pour détecter quand quelqu’un achète de grandes quantités d’armes, ou quand quelqu’un achète des armes pour quelqu’un qui n’est pas légalement autorisé à le faire.

Un logiciel serait capable de détecter, par exemple, si quelqu’un a dépensé 1 000 $ dans un magasin d’armes à feu et, le même jour, a reçu un dépôt de 1 000 $ d’une personne qui n’est pas légalement autorisée à acheter des armes à feu elle-même. En outre, le type d’achats de masse que les MCC permettraient aux banques de détecter s’est avéré être un modèle dans l’historique d’achat des récents tireurs de masse aux États-Unis.

Le tireur qui a tué 59 personnes lors d’un festival de musique à Las Vegas en 2017, par exemple, a facturé plus de 90 000 $ sur des cartes de crédit avant le tournage. Le New York Times a rapporté que le tireur avait ouvert six nouveaux comptes de carte de crédit au cours des mois précédents, et douze jours avant la fusillade, a commencé une frénésie d’achat d’armes à feu et de munitions de plus de 26 000 $. Avant cela, ses dépenses moyennes n’étaient que de 1 500 $ par mois.

Si ces achats d’armes avaient été étiquetés avec un MCC, a déclaré Brown, les sociétés de cartes de crédit auraient été informées de ce schéma alarmant.

À ce jour, Visa et Mastercard sont contre un code de marchand d’armes à feu. Brown a déclaré à propos des raisons fournies par les sociétés de cartes de crédit: “Nous pensons que chacune de ces raisons serait quelque chose qui pourrait être gérée.”

Les sociétés de cartes ont fait part de leurs préoccupations concernant les différences entre les magasins à grande surface qui vendent de nombreux articles et les détaillants d’armes à feu plus spécialisés.

Mastercard a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que le problème de la violence armée doit être résolu et qu’il incombe aux élus d’adopter des politiques significatives, tandis qu’il reste le rôle de Mastercard de garantir que les consommateurs sont autorisés à effectuer des achats légaux sur notre réseau. Là où les lois interdisent la vente de certains produits liés aux armes à feu, elle veille à ce que les produits Mastercard ne puissent pas être utilisés pour les acheter.

Visa n’a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

Amalgamated Bank a soumis une demande de création d’un MCC pour les marchands d’armes à feu et de munitions en juillet 2021, mais a été rejetée par l’Organisation internationale de normalisation. CBS a obtenu des documents le mois dernier, qui montrent que des employés de sociétés de cartes de crédit nationales et internationales, notamment Visa, Mastercard et American Express, faisaient partie du comité interne qui a recommandé le rejet de la demande.

Brown a déclaré que la résistance de Visa et Mastercard est basée sur des problèmes pour les petits magasins d’armes et les grands détaillants qui peuvent être surmontés en ayant plus d’un MCC. “Vous pouvez certainement avoir plus d’un code marchand, y compris un pour ceux qui sont des magasins d’armes à feu purs et ceux qui ne le sont pas. Il existe donc un certain nombre de façons de gérer ce problème si nous le voulions.”

En fait, c’est déjà une pratique courante. Un supermarché qui possède à la fois une épicerie et une pharmacie, par exemple, peut avoir différents CCM pour les différents produits vendus au sein de la même entreprise.

La déclaration de Mastercard a déclaré que son implication avec l’ISO se limitait à fournir une perspective qui aiderait le comité à comprendre comment le changement proposé et les restrictions potentielles sur l’achat de biens légaux pourraient avoir un impact sur les commerçants et d’autres groupes.

Cette histoire a été mise à jour pour inclure la déclaration de Mastercard.