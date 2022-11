Le PDG de Klarna dit que le moment des licenciements était «chanceux», envisage la rentabilité de 2023

HELSINKI, Finlande – Klarna redeviendra rentable l’année prochaine après avoir procédé à de profondes réductions d’effectifs, a déclaré le PDG Sebastian Siemiatkowski à CNBC.

Klarna a perdu plus de 580 millions de dollars au cours des six premiers mois de 2022 alors que le géant acheter maintenant, payer plus tard a dépensé de l’argent pour accélérer son expansion sur des marchés de croissance clés comme les États-Unis et la Grande-Bretagne.

Sous la pression des investisseurs pour réduire ses opérations, la société a réduit ses effectifs d’environ 10% en mai. Klarna avait embauché des centaines de nouveaux employés au cours de 2020 et 2021 pour capitaliser sur la croissance alimentée par les effets de Covid-19.

“Nous allons revenir à la rentabilité” d’ici l’été de l’année prochaine, a déclaré Siemiatkowski à CNBC dans une interview en marge de la conférence technologique Slush la semaine dernière. “Nous devrions revenir à la rentabilité sur une base mensuelle, pas nécessairement sur une base annuelle.”

La startup basée à Stockholm a vu 85% de sa valeur marchande effacée lors d’un soi-disant “cycle baissier” plus tôt cette année, ramenant la valorisation de l’entreprise de 46 milliards de dollars à 6,7 milliards de dollars, alors que le sentiment des investisseurs concernant la technologie a changé par crainte d’un intérêt plus élevé environnement tarifaire.

Les entreprises qui achètent maintenant, payent plus tard, qui permettent aux acheteurs de reporter les paiements à une date ultérieure ou de payer en plusieurs versements, ont été particulièrement touchées par la détérioration du sentiment des investisseurs.

Siemiatkowski a déclaré que la valorisation déprimée de l’entreprise reflétait une “correction” plus large dans la fintech. Sur les marchés publics, Pay Pal a vu ses actions chuter de plus de 70 % depuis qu’elles ont atteint un niveau record en juillet 2021.