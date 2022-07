Le PDG de JPMorgan, Dimon, résume l’économie américaine en un paragraphe – et ça sonne mal

Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase & Co. Christophe Morin | Bloomberg | Getty Images

Le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a résumé jeudi l’état de l’économie américaine en un paragraphe, et tout n’est pas bon. D’une part, Dimon a déclaré que “l’économie américaine continue de croître et que le marché du travail et les dépenses des consommateurs, ainsi que leur capacité à dépenser, restent sains”. Il a ensuite lancé un certain nombre de signes avant-coureurs en déclarant: “Mais les tensions géopolitiques, l’inflation élevée, la baisse de la confiance des consommateurs, l’incertitude quant à la montée des taux et le resserrement quantitatif inédit et leurs effets sur la liquidité mondiale, combinés avec la guerre en Ukraine et ses effets néfastes sur les prix mondiaux de l’énergie et des denrées alimentaires auront très probablement des conséquences négatives sur l’économie mondiale à un moment donné.” Les commentaires de Dimon, qui ont été faits dans la dernière publication trimestrielle de JPMorgan Chase, interviennent alors que les investisseurs et les économistes tentent de déterminer si l’économie se dirige vers une récession – et la récente vague de données économiques ne fournit pas beaucoup de clarté.

Le bon

Pour le moment, rien n’indique que l’économie américaine entre en récession, selon les commentaires des dirigeants de JPMorgan lors de leur appel aux résultats. Comme l’a dit Dimon, le marché du travail semble reposer sur des bases solides. Le mois dernier, l’économie américaine a ajouté 372 000 emplois, dépassant une estimation du Dow Jones de 250 000. Pendant ce temps, le salaire horaire moyen a augmenté le mois dernier à un rythme de 5,1 % d’une année sur l’autre. Les dépenses de consommation semblent également progresser, bien qu’à un rythme modéré. Les dépenses en mai ont augmenté de 0,2%, en dessous d’une estimation de Reuters pour un gain de 0,4%. Même au sein de la propre entreprise de JPMorgan, il y avait des signes de force des consommateurs. Les consommateurs dépensent toujours dans des domaines discrétionnaires comme les voyages et les restaurants. Dans sa division des services bancaires aux consommateurs et communautaires, les dépenses combinées par carte de débit et de crédit ont augmenté de 15 % au deuxième trimestre. Les prêts sur cartes ont augmenté de 16 %, avec la poursuite d’un bon nombre de créations de nouveaux comptes. Cependant, les bonnes nouvelles peuvent s’arrêter là.

Le mauvais