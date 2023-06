JPMorgan Chase Le PDG Jamie Dimon n’a « pas l’intention » de se présenter aux élections, selon un communiqué de la banque lundi.

Les spéculations sur l’avenir possible de Dimon en politique éclatent de temps en temps. Le PDG est respecté dans les milieux d’affaires pour sa gestion de JPMorgan, en en faisant la banque américaine la plus grande et la plus rentable.

La semaine dernière, le gestionnaire de fonds spéculatifs Bill Ackman tweeté que Dimon devrait se présenter à la présidence lors des prochaines élections de 2024. Cela est venu après que Dimon a dit dans un entretien récent qu’il aimerait un jour servir son pays « à un titre ou à un autre ».

« Comme il l’a dit dans le passé, Jamie n’a pas l’intention de se présenter aux élections », a déclaré la banque dans son communiqué lundi. « Il est très heureux dans son rôle actuel. »

Pourtant, Dimon, qui a pris la tête de JPMorgan en 2005, a lui-même occasionnellement alimenté les spéculations. Dans des remarques improvisées lors d’une réunion d’investisseurs en 2018, Dimon a déclaré qu’il pourrait prendre en charge alors président Donald Trump dans une course. Il a rapidement dit qu’il regrettait les commentaires.

Ces dernières années, Dimon a poussé son institution dans de nouvelles directions, tentant de s’attaquer à certains des problèmes insolubles du pays, notamment les soins de santé, les disparités économiques et le fléau urbain.

Mais son long mandat a suscité des questions sur la planification de la succession au sein de la banque basée à New York.

Le mois dernier, lors de la journée annuelle des investisseurs de la société, un analyste a demandé à Dimon combien d’années encore il prévoyait d’occuper le poste de PDG. La question est venue après Morgan Stanley Le PDG James Gorman a annoncé un processus de succession ordonné qui devrait se dérouler dans l’année.

Dimon n’a pas répondu directement à la question.

« Je ne peux pas faire ça éternellement, je le sais », a-t-il déclaré. « Mais mon intensité est la même. Je pense que quand je n’ai pas ce genre d’intensité, je devrais partir. »