Le PDG de Jet Airways donne une réponse impertinente à l’homme qui a demandé le remboursement d’un vol annulé en 2019

Le PDG de Jet Airways, Sanjiv Kapoor, a donné une réponse pleine d’esprit à un utilisateur de Twitter qui a demandé le remboursement d’un billet d’avion annulé à partir de 2019. M. Kapoor discutait de la décision d’Elon Musk de facturer des frais pour la coche bleue tant convoitée. lorsqu’un utilisateur a publié un commentaire avec une requête hors contexte.

Partageant son opinion sur l’abonnement à la tique bleue, Sanjiv Kapoor a écrit: «Je suis l’un de ceux qui trouve cela extrêmement inutile. Pourquoi ne pas simplement avoir un signe $ ou quelque chose pour les abonnés payants, et conserver la coche bleue pour les comptes vérifiés ? Ce n’est pas sorcier. » L’utilisateur a répondu au tweet de Sajiv lui demandant un remboursement : “Gyan mat do, rembourse do pour mon vol annulé à partir de 2019.”

Gyan mat do, refund do! For my cancelled flight from 2019. — Piyush Trivedi (@piyushnhimanshu) November 11, 2022

M. Kapoor a proposé une réponse pleine d’esprit qui en a laissé beaucoup impressionnés. Cependant, le tweet a été supprimé. “Merci”, a-t-il dit, mais a ajouté: “Je ne vous dois pas d’argent personnellement, et je ne faisais pas non plus partie de Jet 1.0.” De plus, le PDG de Jet Airways a informé l’utilisateur que s’il avait suivi la procédure de remboursement, il aurait reçu le montant. “Il y avait un processus de remboursement à suivre tel que défini par le NCLT après l’arrêt des opérations de Jet 1.0, l’avez-vous suivi?”, A demandé M. Kapoor.

Cependant, après que l’utilisateur a déposé une requête sur arefund, plusieurs autres ont répondu et partagé des instances similaires. L’un des utilisateurs a écrit : “Je suis aussi l’une des victimes – hélas, ce n’était pas de chance d’avoir réservé sur Jet Airways – je ne savais pas que le navire coulerait si vite à l’époque – je n’ai pas trouvé mon nom dans la liste des créanciers bien que le personnel avait confirmé le remboursement – ​​perte d’environ 12 000 roupies ». Un autre utilisateur a écrit : “Je n’ai pas non plus reçu de remboursement.”

Sanjiv Kapoor a été nommé PDG de Jet Airways le 4 avril de cette année, alors que la compagnie aérienne a repris ses activités après près de trois ans. Auparavant, il a occupé divers postes pour les transporteurs à bas prix SpiceJet et GoAir, ainsi que pour le transporteur à service complet Vistara.

