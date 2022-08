Le PDG de Home Depot, Ted Decker, remplacera Craig Menear à la retraite en tant que président

Home Depot a nommé le PDG Ted Decker au poste de président du conseil d’administration, a annoncé jeudi la société.

Il remplace l’ancien PDG Craig Menear, qui prendra sa retraite en tant que président le 30 septembre. Decker a pris ses fonctions de PDG en mars, lorsque Menear a démissionné de ce poste. Auparavant, Menear était le directeur général de l’entreprise depuis 2014.

L’annonce intervient deux jours après le rapport sur les résultats du deuxième trimestre de Home Depot, qui reflétait une solide performance alors même que les consommateurs étaient aux prises avec une inflation élevée. La déclaration de l’entreprise n’a pas donné de raison pour la retraite de Menear.

Le conseil d’administration a remercié Menear pour ses services au sein de l’entreprise et a salué la performance de Decker jusqu’à présent en tant que PDG.

“Pendant le mandat de Ted en tant que PDG et membre du conseil d’administration, nous avons été témoins de sa passion pour l’expérience client et nos associés, et nous sommes impatients de continuer à travailler avec lui en tant que président”, a déclaré Greg Brenneman, directeur principal du conseil d’administration. dans un communiqué de presse.

Les deux hommes sont des vétérans de l’entreprise. Menear a commencé chez Home Depot en 1997 et Decker y a commencé son mandat en 2000. Decker a commencé comme directeur de l’évaluation des entreprises et a occupé le poste de vice-président exécutif du marchandisage avant d’être nommé directeur de l’exploitation et président en octobre 2020.

Les actions de la société sont restées inchangées après les heures.