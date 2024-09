Le PDG de Hinge affirme avoir soudoyé des étudiants avec des KitKats pour faire décoller son entreprise de 400 millions de dollars par an

Justin McLeod n’était qu’un jeune étudiant à la Harvard Business School lorsqu’il a eu l’idée de créer une application de rencontre conçue pour être supprimée, ou Hinge, comme nous la connaissons aujourd’hui. Aujourd’hui, c’est la deuxième application de rencontre la plus téléchargée sur les marchés anglophones, derrière Tinder. En 2023, plus de 14 millions de personnes se sont inscrites pour trouver leur âme sœur sur Hinge, selon l’entreprise.

Mais en 2011, le jeune entrepreneur d’une vingtaine d’années était tellement désespéré que les gens s’inscrivent à son application qu’il les a même soudoyés avec du chocolat.

À l’époque, les rencontres en ligne se déroulaient principalement sur des ordinateurs de bureau et demandaient un réel effort. L’idée de glisser son doigt pour trouver l’amour de sa vie (ou une aventure d’un soir) sur son téléphone portable semblait étrange.

Convaincre ses camarades étudiants (qui n’avaient pas manqué d’occasions de rencontrer des gens en classe, dans les dortoirs et lors de fêtes) de s’inscrire à Hinge était un défi, raconte McLeod à Fortune.

« Je me souviens de l’époque où je courais dans la bibliothèque universitaire de Washington DC, dans cette université de Georgetown, et où je soudoyais les étudiants avec des KitKats pour qu’ils viennent essayer mon application », rit-il. « Nous avions des dizaines d’utilisateurs par jour, peut-être même moins. »

Le financement de Hinge a également nécessité beaucoup de travail acharné, McLeod se rappelant qu’il avait dû « mendier et emprunter beaucoup » pour faire décoller l’application.

« J’étais là-bas pour réseauter et parler à autant de personnes que possible et accepter de l’argent de quiconque voulait bien m’en donner. C’est ce qu’il faut parfois », dit-il. « Je collectais littéralement des chèques de 5 000 $ et de 10 000 $ pour venir lancer Hinge. »

La grande chance du PDG de Hinge est venue d’une offre d’emploi chez McKinsey

De nos jours, il est déjà assez difficile de décrocher un stage pendant ses études, sans parler de son entrée dans un emploi à temps plein juste après avoir obtenu son diplôme. Mais pour McLeod, ce n’était pas le cas : il n’avait même pas terminé sa deuxième année d’école de commerce lorsque McKinsey lui a proposé une place dans son programme de diplômes très convoité.

Une carrière dans le conseil lui aurait permis de toucher un salaire à six chiffres, Glassdoor estimant que le consultant moyen gagne entre 173 000 et 233 000 dollars par an. La prime d’inscription de McLeod s’élevait à elle seule à 12 000 dollars.

Cela s’est avéré être la grande chance dont il avait besoin : celle de faire enfin décoller Hinge.

« J’ai pu continuer à reporter mon offre pendant environ deux ans », se souvient-il, tout en ajoutant qu’il avait « emprunté » l’argent pour créer son application.

« Une fois que Hinge a commencé à avoir du succès et qu’ils ont vu que j’en étais le fondateur, ils se sont dit : « Vous ne venez probablement pas ici pour être analyste, n’est-ce pas ? » Et, bien sûr, à ce moment-là, j’ai dû rembourser. »

Pourquoi McLeod a-t-il choisi la voie hautement risquée de l’entrepreneuriat alors qu’il aurait pu avoir une carrière confortable chez McKinsey ?

« J’ai refusé cette offre et j’ai commencé à travailler sur Hinge, parce que j’étais vraiment passionné par l’idée. Une fois que j’ai commencé à y réfléchir, j’ai eu du mal à m’arrêter. Je savais vraiment que c’était sur ce projet que je devais travailler. »

Bien sûr, cela a porté ses fruits : en 2015, Hinge avait levé 26,35 millions de dollars et avait une valorisation estimée à 75,5 millions de dollars, avant Groupe de match a acheté la société à McLeod pour un montant non divulgué.

Le fondateur s’est offert, ainsi qu’à sa famille, un cadeau de près de Appartement à 13 millions de dollars à New York peu de temps après. Pendant ce temps, Hinge, dont il est toujours le PDG, a fait venir 396 millions de dollars de revenus l’année dernière.

Conseils pour les diplômés entrepreneurs de la génération Z

Comme McLeod, les jeunes d’aujourd’hui ne rêvent pas de travailler de 9 à 17 heures après l’université ou de gravir les échelons de l’entreprise. Recherche montre constamment qu’ils veulent être leur propre patron.

Et ils font déjà de ces rêves une réalité : en fait, le deuxième poste qui connaît actuellement la croissance la plus rapide parmi les diplômés de la génération Z est «fondateur, » selon LinkedIn.

Son conseil aux jeunes entrepreneurs ? « Il faut être à la fois désespérément idéaliste et impitoyablement pragmatique : c’est ainsi que l’on crée quelque chose de grand et de réussi. »

« Certaines personnes qui sont trop dans le camp des idéalistes désespérés rêvent, mais ne font jamais rien de réel, et les personnes qui sont trop dans le camp des pragmatiques impitoyables font des choses, mais rien de vraiment grand ou de révolutionnaire », explique McLeod.

Au lieu de cela, il dit que les fondateurs à succès comme lui parviennent constamment à équilibrer les deux : essentiellement rêver grand, mais « prêter attention aux réalités quotidiennes très pratiques afin de concrétiser cela ».

En attendant, pour les membres de la génération Z qui ne savent pas ce qu’ils veulent faire professionnellement après l’école, son conseil est d’arrêter de trop y réfléchir, mais de simplement tenter sa chance au travail, qu’il s’agisse de créer sa propre entreprise ou de se lancer dans la course aux rats.

« Je pense que les gens qui se préoccupent trop d’eux-mêmes, en se demandant ce que je vais faire comme carrière, ce que je vais faire, passent à côté de l’occasion de cultiver cette passion, cet intérêt pour quelque chose qui existe dans le monde », dit-il.

« Je n’aurais jamais su ce que je voulais si je m’étais contenté de réfléchir à la question. J’ai dû travailler un été dans le secteur de la santé et me rendre compte que ce n’était pas le cas. J’ai travaillé sur quelques autres idées de startup avant de me tourner vers Hinge et j’ai dû essayer de comprendre ce que je n’aimais pas ou ce qui ne me correspondait pas. Mais à chaque fois, j’ai gagné en intelligence et en proximité. »

