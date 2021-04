Le PDG de Hershey dit que les tendances au foyer survivront à la pandémie

Les gens aiment leurs bonbons, et ils ne se livrent pas seulement à eux à la maison pendant la pandémie, a déclaré Michele Buck, PDG de Hershey.

« Nous assistons à cette période unique où il y a à la fois une continuation de ce comportement de consommateur à la maison, ainsi qu’une augmentation du comportement loin de chez eux », a déclaré Buck sur « Closing Bell. »

« Les consommateurs participent aux saisons, ils nous disent qu’ils font plus de soirées cinéma à la maison, ils font plus de s’mores à la maison [and] en même temps, nous constatons une croissance de notre service alimentaire et de nos propres commerces de détail, qui sont loin de chez eux. «

Avec ces deux tendances en sa faveur, Hershey a relevé ses prévisions de ventes pour l’année dans une fourchette de 4% à 6%, passant de 2% à 4%. Les bénéfices, quant à eux, devraient grimper entre 9% et 12% dans une fourchette de 6,64 $ à 6,86 $ par action.

Jeudi, le chocolatier a déclaré que son bénéfice net du premier trimestre était passé à 395,8 millions de dollars, soit 1,90 $ par action, sur un chiffre d’affaires de 2,3 milliards de dollars. Sur une base ajustée, son bénéfice par action était de 1,92 $.

L’action de la société a clôturé en hausse de 3,4% à 164,22 $ aux nouvelles, portant sa valeur marchande à près de 34 milliards de dollars. Depuis le début de l’année, les actions Hershey ont gagné 8%. Jeudi, son action a atteint un sommet intrajournalier de 165,50 $.

Buck a également déclaré avoir mis en place deux augmentations de prix cette année pour son activité de confiserie saisonnière et son activité sans chocolat et épicerie. Buck a attribué ces hausses de prix à des coûts plus élevés d’emballage et de fret. Les tempêtes de l’hiver dernier au Texas ont entraîné une hausse des prix de la résine et une disponibilité limitée, a-t-elle déclaré.

Buck a ajouté que Hershey avait l’un de ses plus forts esters de l’histoire, car les consommateurs s’accrochent aux traditions et aux rituels pendant la pandémie, renforçant les ventes d’articles saisonniers. Elle s’attend à ce que ce prochain Halloween suive un schéma similaire.

« C’était un Halloween fort l’année dernière, malgré l’environnement, et les premiers signaux que nous avons vus cette année avec nos partenaires de vente au détail sont qu’il y a beaucoup de conviction que les consommateurs seront intéressés par un Halloween fort cette année », a-t-elle déclaré. , citant dans quelle mesure la distribution des vaccins va jusqu’à l’un des facteurs de la tendance.