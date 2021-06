Le PDG de Harley sur la moto HOG du futur

C’est une vision typique du marché dans l’histoire récente que lorsqu’une grande pétrolière européenne investit dans les énergies renouvelables, comme l’énergie éolienne ou solaire, alors qu’ExxonMobil reste à l’écart, la décision est autant d’être une entreprise européenne que d’être une entreprise de combustibles fossiles. Mais pour le nouveau PDG européen de l’emblématique constructeur de motos américain Harley-Davidson, la poussée vers les vélos électriques est tout simplement une partie indéniable de l’avenir de la moto. « L’électrification est une évidence », a déclaré Jochen Zeitz, PDG de Harley-Davidson, la semaine dernière lors du CNBC Evolve Global Summit. « L’avenir sera électrifié aussi dans le motocyclisme. » Les vélos électriques mettent l’accent sur un nouveau consommateur urbain et jouent également un rôle dans l’idée de consommation plus large que Zeitz – qui a pris ses fonctions de PDG en février dernier – associe le succès du fabricant de motos à : « l’opportunité ». Après avoir consolidé la situation financière de l’entreprise – un plan stratégique appelé Rewire qui comprenait la réduction de la concentration géographique de l’entreprise sur les principaux marchés mondiaux, et pour lequel le marché boursier a récompensé Harley depuis la prise de contrôle de Zeitz – ses actions ont augmenté de 20 % cette année. seul et encore plus dans la période d’un an — le PDG et son équipe sélectionnent les catégories où il peut devenir l’un des leaders, ou à tout le moins, se frayer un chemin vers la rentabilité. Les vélos électriques sont une grande partie du plan. « Nous voulons être les leaders de l’électrique », a déclaré Zeitz lors de l’événement CNBC Evolve.

La moto électrique Harley-Davidson LiveWire n’a pas encore de grosses ventes, mais le PDG Jochen Zeitz a récemment déclaré lors d’un appel de résultats : « Cela attire également de nouveaux conducteurs, de nouveaux clients pour la marque qui n’auraient peut-être pas envisagé Harley-Davidson auparavant. » Source : Harley-Davidson

La société a récemment annoncé que son activité de vélos électriques serait une marque autonome, LiveWire, bien que fabriquée dans les installations existantes de Harley. Le nom fait référence à la première moto électrique Harley lancée il y a quelques années, qui n’a pas été le plus grand succès commercial et n’est pas bon marché (à environ 30 000 $), mais a été la première étape d’un marché urbain que Zeitz considère comme partie du propre plan de transition énergétique de Harley. Le premier nouveau vélo de marque LiveWire devrait être lancé le 8 juillet, au Salon international de la moto, et bien que les détails n’aient pas été fournis, certains sont commence à couler. Dans le segment Harley-Davidson traditionnel, Zeitz a déclaré que la technologie n’était pas encore là en termes d’autonomie et de longévité pour que les véhicules électriques soient un succès auprès de ses clients de vélos de tourisme classiques. Zeitz considère l’activité LiveWire comme une « énorme opportunité » de jeter un pont pour l’entreprise vers un avenir électrique à long terme. « Toutes les valeurs qui ont rendu Harley formidable en termes d’aventure, en termes de liberté, vous savez, la liberté pour l’âme, comme on dit, sont aussi des valeurs qui se traduisent beaucoup dans LiveWire, bien que, vous savez, traduites vers un autre, client plus urbain », a-t-il déclaré. Le marché des vélos électriques est en croissance, à la fois dans les catégories de poids les plus légères, y compris les scooters et les vélos électriques, et dans les plus gros concurrents directs de Harley comme Zero. Mais les véhicules électriques sont encore loin de faire ou de casser les résultats supérieurs ou inférieurs de Harley. « Les cycles de véhicules électriques sont une erreur d’arrondi pour le moment », a déclaré à CNBC l’analyste de Citi Shawn Collins plus tôt cette année.

Wall Street pense que les véhicules électriques sont l’avenir, mais peut-être pas pour Harley de si tôt

Les analystes sont divisés sur le plan EV, du moins à court terme, et sur la question de savoir si le cours de l’action de Harley a trop augmenté en raison de la conviction qu’il peut réussir. « Harley est une marque emblématique mais cela signifie certaines choses pour certaines personnes et ces choses sont difficiles à changer, donc si vous voulez donner au vélo électrique de la place pour respirer par lui-même, le séparer de l’héritage, de Harley, peut être un bonne chose », a déclaré Craig Kennison, analyste de recherche senior sur la consommation et l’automobile chez Robert W. Baird & Company, qui reste positif sur l’entreprise avec un objectif de prix de 50 $ (les actions avaient atteint un pic à l’ère Zeitz de 50 $ plus tôt cette année, un doublement de l’action, et se négocient actuellement à 43 $). La structure du canal, de la façon dont les vélos électriques sont vendus à l’entretien, deviendra de plus en plus difficile à changer sur la route, et étant donné le potentiel du marché des véhicules électriques, Kennison a déclaré que faire ce qu’il fallait pour les concessionnaires et les franchises devrait être un objectif. Mais il a déclaré qu’il n’était pas raisonnable d’attendre grand-chose d’un nouveau vélo introduit cette année, car l’équipe qui gère le secteur des véhicules électriques autonomes est encore si nouvelle et le cycle de développement du produit à peine commencé. « En fin de compte, au cours des 100 prochaines années, il sera vraiment important de bien faire les choses », a déclaré Kennison. Garrett Nelson, analyste principal de la recherche sur les actions chez CFRA, a une cote de vente sur Harley pour des raisons non limitées à, mais y compris, trop d’enthousiasme autour du plan EV. « La technologie n’est pas encore là », a déclaré Nelson. « On leur attribue à tort, plus qu’ils ne devraient l’être, le succès des ventes de motos électriques. » Cibler le marché urbain a du sens puisque l’autonomie de la batterie sur le vélo électrique LiveWire existant est double en ville (146 milles, selon l’EPA) de ce qu’elle est sur l’autoroute (70 milles).

Ce n’est tout simplement pas là aujourd’hui, et probablement pas dans quelques années. Garrett Nelson, analyste principal de la recherche sur les actions CFRA

Nelson, qui couvre également Tesla, dit que la plus grande leçon du marché des véhicules électriques a été l’importance critique de l’anxiété de la gamme pour le consommateur, et c’est pourquoi il reste sceptique. « La gamme de tournées LiveWire n’est même pas proche de l’endroit où les consommateurs l’achètent en volume », a-t-il déclaré. Le marché urbain, quant à lui, est déjà très concurrentiel et beaucoup plus développé à l’étranger, en particulier en Asie, où Harley n’est pas aussi fort et où de grands acteurs comme Yamaha et Kawasaki sont plus présents et font la transition, et les start-ups de vélos électriques sont également entrer dans l’espace. « C’est une prise de conscience que c’est l’avenir, et ils ont raison d’innover dans les motos électriques », a déclaré Nelson. « Ce n’est tout simplement pas là aujourd’hui, et probablement pas dans quelques années. »

Le PDG du HOG n’utilisera pas le déclin séculaire comme excuse

Les ventes de Harley ont souffert ces dernières années et le marché a attribué ses malheurs à un déclin séculaire de son marché et à une démographie vieillissante, mais Zeitz n’utilisera jamais cela comme excuse. « Chaque entreprise dans laquelle vous êtes qui a un consommateur, vous devez constamment innover et exciter votre consommateur à propos de votre marque, de votre produit, et je ne considère pas cela comme une réponse que, vous savez, vous êtes sur un déclin séculaire , » il a dit. « Bien sûr, votre client existant vieillit, mais vous devez vous assurer en tant que marque que vous amenez de nouvelles personnes dans le sport, dans l’équitation, dans l’expérience. »

Un mécanicien travaille sur une moto dans une salle d’exposition et un atelier de réparation Harley-Davidson à Lindon, Utah, États-Unis, le lundi 19 avril 2021. George Frey | Bloomberg | Getty Images

« Tout est une question de désirabilité », a déclaré Zeitz. « Il ne s’agit pas de part de marché… Nous devons nous assurer que la marque est désirable partout où nous décidons de rivaliser. » Son équipe examine maintenant des mesures telles que les prix auxquels les concessionnaires sont en mesure de vendre par rapport au PDSF et les prix sur le marché des vélos d’occasion, pour s’assurer que la désirabilité est élevée. Dans le passé, dit-il, la direction de l’entreprise ne se concentrait pas d’abord sur la rentabilité, mais se concentrait principalement sur la part de marché, ce qui nécessitait beaucoup de prix promotionnels pour les vélos. « C’était insoutenable », a-t-il déclaré. « La désirabilité est l’objectif primordial. » En plus des vélos électriques, Harley a lancé cette année son premier vélo sur le marché du tourisme d’aventure, le Pan America, qui a été bien accueilli par le marché. L’entreprise de 118 ans ne s’est jamais aventurée dans les motos d’aventure, qui ont été dominées par des concurrents européens et asiatiques comme BMW et Honda. « Ils s’envolent vraiment des magasins et de nos concessionnaires », affirme Zeitz. « Les premiers résultats sont très encourageants.

Harley Davidson Panaméricaine Source : Harley Davidson