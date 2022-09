Le PDG de Google, Sundar Pichai, remporte un prix pour son soutien aux réfugiés ukrainiens pendant la guerre

Le patron de Google, Sundar Pichai, a reçu le prix du citoyen du monde de l’Atlantic Council pour ses efforts d’aide aux réfugiés pendant le conflit russo-ukrainien. Partageant les moments de la cérémonie de remise des prix, Pichai, dans un tweet, a écrit : « Un grand merci au Conseil de l’Atlantique pour cet honneur. Fiers du travail de Google pour soutenir les Ukrainiens et les réfugiés du monde entier, et félicitations à tous les lauréats de cette année.”

Un grand merci au @ConseilAtlantique pour cet honneur. Fier de @Googlede soutenir le peuple ukrainien et les réfugiés du monde entier, et félicitations à tous les lauréats de cette année. https://t.co/X6YG8GYnVN https://t.co/gp8iT4DMDG – Sundar Pichai (@sundarpichai) 20 septembre 2022

Le message montre une vidéo de Pichai tout en acceptant le prix. “Depuis 2015, Google a fourni plus de 45 millions de dollars en subventions et 30 000 heures du temps de nos employés pour aider les réfugiés”, déclare Pichai dans la vidéo.

Se remémorant l’époque où il a immigré aux États-Unis, Pichai a déclaré: “Quand je suis arrivé, j’ai été accueilli avec ouverture d’esprit, tolérance et acceptation, ce qui a facilité mon chemin.”

“Il y a plus de 20 ans, j’ai immigré aux États-Unis”, déclare @Google et PDG d’Alphabet @sundarpichai aux Global Citizen Awards 2022. “Quand je suis arrivé, j’ai été accueilli avec ouverture d’esprit, tolérance et acceptation, ce qui a facilité mon chemin.” #ACAwards ➡️ https://t.co/VnN8Abl09L pic.twitter.com/BLzjDqqHlX — Conseil de l’Atlantique (@AtlanticCouncil) 20 septembre 2022

Pichai a reçu le prix pour avoir dirigé la réponse de Google à l’invasion russe de l’Ukraine. L’engagement de l’entreprise à soutenir les réfugiés et les personnes déplacées en raison du conflit est ce qui est devenu le centre de la nomination de Pichai pour le prestigieux prix. Le PDG de Google a reçu le Atlantic Council Global Citizen Award des mains du professeur Klaus Schwab, fondateur et président du Forum économique mondial.

Aux côtés de Pichai, le président indonésien Joko Widodo, le président finlandais Sauli Niinisto, le Premier ministre suédois Magdalena Andersson et l’acteur et humanitaire lauréat d’un Oscar Forest Whitaker ont également été honorés lors de la cérémonie de remise des prix à New York le 19 septembre.

S’exprimant à cette occasion, Frederick Kempe, président et chef de la direction de l’Atlantic Council, a déclaré : « Le concept de citoyenneté mondiale revêt une importance et une urgence nouvelles alors que nous avons traversé une période de pandémie, la guerre de Poutine en Ukraine et une foule d’autres défis et opportunités à travers le monde. Il a ajouté : “En mettant en lumière ces personnes remarquables, nous espérons attirer l’attention sur leur leadership et inspirer les contributions des autres pour façonner un avenir mondial meilleur”.

L’événement a également rendu hommage à la reine Elizabeth II et à feu Shinzo Abe, ancien Premier ministre du Japon, qui a reçu le prix du citoyen du monde de l’Atlantic Council en 2016.

