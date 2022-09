Le PDG de Google, Sundar Pichai, met en garde contre la concurrence de TikTok et d’autres entreprises chinoises

Sundar Pichai est à la tête de l’une des entreprises les plus prospères au monde, qui domine le marché de la publicité en ligne, mais il dit que cela ne veut pas dire qu’il peut se reposer sur ses lauriers.

Lors de la conférence Code de Vox Media à Beverly Hills, en Californie, Pichai a parlé de faire face à un marché “hyper-intense” de la technologie pendant une période d’incertitude économique. L’idée que Google est en difficulté pourrait également servir d’argument utile à un moment où les critiques de Big Tech comme la sénatrice Amy Klobuchar poussent une législation antitrust qui ciblerait l’entreprise.

“La concurrence vient de nulle part”, a déclaré Pichai, PDG de Google ainsi que de sa société mère Alphabet, qui possède également YouTube. “Vous savez, aucun de nous ne parlait de TikTok il y a trois ans.”

TikTok, la plate-forme vidéo courte qui a explosé pour devenir l’une des applications les plus populaires au monde, n’est que l’un des défis auxquels Pichai est confronté sur le marché actuel.

Alphabet a fait face à une baisse significative du cours de ses actions au cours de l’année écoulée, le récent ralentissement économique ayant touché les revenus publicitaires de nombreuses entreprises Big Tech. Au deuxième trimestre 2022, Alphabet a raté ses estimations de bénéfices et de revenus pour le deuxième trimestre consécutif.

«Je veux dire, vous parlez maintenant de plusieurs entreprises, et il y a de très bonnes entreprises comme Trade Desk et ainsi de suite. Cela montre donc à quel point ce marché est dynamique. Cela ne ressemble en rien à ce qu’il était il y a quelques années », a-t-il déclaré.

Cela signifie que Google, l’un des plus grands employeurs de la technologie et une entreprise réputée pour offrir de généreux avantages sociaux à son personnel à temps plein, se serre également la ceinture.

“J’ai toujours pensé que vous avez tendance à vous tromper en vous concentrant trop sur la concurrence”, a déclaré Pichai. “Les grandes entreprises échouent particulièrement parce qu’elles trébuchent en interne.”

Ces derniers mois, l’entreprise a initié un gel des embauches. Pichai a également averti son personnel que leur productivité et leur concentration devaient être améliorées.

“Nous devons être plus entreprenants en travaillant avec une plus grande urgence, une concentration plus précise et plus de faim que ce que nous avons montré les jours plus ensoleillés”, a déclaré Pichai au personnel de Google dans une note interne en juillet.

Lorsqu’on lui a demandé comment Google pouvait être plus productif, Pichai a déclaré qu'”avec l’échelle, vous pouvez être plus lent à prendre des décisions”.

Kara Swisher a plaisanté sur scène avec Pichai sur la façon dont une version fictive de Google a été représentée dans la populaire série comique de HBO Silicon Valley. “Les gens sont juste, vous savez … tous sur le toit, se reposant et s’habillant”, a-t-elle déclaré.

“Je n’ai jamais regardé Silicon Valley», a répondu Pichai. “Trop près de chez moi.”