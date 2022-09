Le PDG de Google, Pichai, répond aux questions sur les réductions de coûts lors d’une réunion générale

La dernière réunion à main levée intervient alors que la société mère de Google Alphabet, Meta et d’autres entreprises technologiques sont confrontées à une multitude de défis économiques, notamment une récession potentielle, une inflation en flèche, des taux d’intérêt en hausse et des dépenses publicitaires modérées. Les entreprises qui, au cours de la dernière décennie et plus, ont été connues pour leur forte croissance et une abondance d’avantages amusants, voient ce que c’est de l’autre côté.

« Comment puis-je le dire ? » Pichai commença sa réponse mesurée. «Écoutez, j’espère que vous lisez tous les nouvelles, de l’extérieur. Le fait que vous sachiez que nous sommes un peu plus responsables dans l’une des conditions macroéconomiques les plus difficiles de la dernière décennie, je pense qu’il est important qu’en tant qu’entreprise, nous nous serrions les coudes pour traverser des moments comme celui-ci.

On a demandé à Pichai, dans une question qui a été très bien notée par les employés du système interne Dory de Google, pourquoi l’entreprise est “des employés nickel et diming” en réduisant les budgets de voyage et de swag à un moment où “Google a des bénéfices records et d’énormes réserves de trésorerie “, comme il l’a fait à la sortie de la pandémie.

Lors d’une réunion générale à l’échelle de l’entreprise cette semaine, Pichai a été confronté à des questions difficiles de la part des employés concernant les réductions des budgets de voyage et de divertissement, la gestion de la productivité et les licenciements potentiels, selon l’audio obtenu par CNBC.

En juillet, Alphabet a annoncé son deuxième trimestre consécutif de bénéfices et de revenus plus faibles que prévu, et la croissance des ventes au troisième trimestre devrait plonger à un chiffre, contre plus de 40 % un an plus tôt. Pichai a admis que ce n’est pas seulement l’économie qui a causé des problèmes à Google, mais aussi une bureaucratie en expansion chez Google.

Pourtant, il a parfois semblé agacé lors de la réunion et a rappelé aux membres du personnel que “nous ne pouvons pas toujours choisir les conditions macroéconomiques”.

Après que les effectifs de l’entreprise ont explosé pendant la pandémie, la directrice financière Ruth Porat a déclaré plus tôt cette année qu’elle s’attend à ce que certains problèmes économiques persistent à court terme. Google a annulé la prochaine génération de son ordinateur portable Pixelbook et couper le financement à son incubateur interne Area 120.

Google a lancé en juillet un effort appelé “Simplicité Sprint”, qui visait à solliciter les idées de ses plus de 174 000 employés sur la manière d'”obtenir de meilleurs résultats plus rapidement” et “d’éliminer le gaspillage”. Plus tôt ce mois-ci, Pichai a déclaré qu’il espérait rendre l’entreprise 20 % plus productive tout en ralentissant les embauches et les investissements.