Le PDG de Google parle de l’IA lors de l’appel des revenus alors que la concurrence ChatGPT monte

Alphabet et Google Le PDG Sundar Pichai a déclaré jeudi que la société ajouterait bientôt des fonctionnalités avancées d’IA à son moteur de recherche.

Mardi, CNBC a rapporté que Google testait certaines de ces fonctionnalités avec des employés dans le cadre d’un plan “code rouge” pour répondre à ChatGPT, le chatbot populaire soutenu en partie par Microsoft . Ils incluent un chatbot appelé “Apprentice Bard”, ainsi que de nouvelles conceptions de bureau de recherche qui pourraient être utilisées sous forme de questions-réponses.

“Très bientôt, les gens pourront interagir directement avec notre modèle de langage le plus récent et le plus puissant en tant que compagnon de la recherche, de manière expérimentale et innovante”, a-t-il déclaré, faisant référence à la technologie de conversation de Google LaMDA, ou modèle de langage pour les applications de dialogue.

Pichai a déclaré qu’il publiera le grand modèle de langage “dans les semaines et les mois à venir” afin que l’entreprise puisse obtenir plus de commentaires.

Les dirigeants sont fréquemment revenus sur le sujet de l’IA lors de l’appel aux résultats du quatrième trimestre de l’entreprise. “L’IA est la technologie la plus profonde sur laquelle nous travaillons aujourd’hui”, a déclaré Pichai dans son allocution d’ouverture.

L’effort pour attirer l’attention sur l’intelligence artificielle intervient alors que l’entreprise fait face à une pression sur son activité publicitaire principale et à une menace concurrentielle de la part de l’un de ses rivaux historiques.

Le rapport sur les bénéfices de jeudi a marqué le quatrième trimestre consécutif au cours duquel la société a manqué les attentes de Wall Street en matière de bénéfices et de revenus, selon les estimations des attentes fournies par Refinitiv. La faiblesse de l’activité publicitaire s’est traduite par une baisse de 8 % des revenus publicitaires de YouTube et une baisse de 2 % des revenus de recherche et autres de Google.

Google fait également face à la pression du buzz autour de ChatGPT, qui a été lancé à la fin de l’année dernière par OpenAI soutenu par Microsoft. L’activité principale de Google est la recherche sur le Web, et l’entreprise se présente depuis longtemps comme un pionnier de l’IA. Mais les produits d’IA génératifs comme ChatGPT pourraient constituer une menace pour l’ensemble du modèle de recherche sur Internet, car ils peuvent fournir des réponses créatives à des requêtes plus complexes. Microsoft est aurait envisager d’ajouter la fonctionnalité ChatGPT dans son propre moteur de recherche, Bing. La menace de prendre du retard dans l’IA aurait même stimulé les cofondateurs de Google Larry Page et Sergueï Brin à s’intéresser directement aux efforts de Google, des années après avoir quitté le travail quotidien de l’entreprise en 2019.

En plus de vanter les améliorations à venir en matière de recherche, la société a également déclaré qu’à partir du premier trimestre, elle modifierait la structure de reporting financier de son segment d’intelligence artificielle DeepMind afin qu’il soit transféré à Google, au lieu du segment Autres paris qui comprend des projets à long terme comme voitures autonomes et investissements en capital-risque.

Google a acquis la société basée à Londres en 2014 pour plus de 500 millions de dollars, puis l’a placée sous l’égide d’Autres paris lorsque la société s’est réorganisée sous le nom d’Alphabet en 2015. DeepMind a réalisé un bénéfice pour la première fois en 2021.

Ce changement de reporting “reflète l’orientation stratégique de Deepmind pour soutenir chacun de nos segments”, a déclaré la directrice financière d’Alphabet, Ruth Porat, lors de l’appel aux résultats de jeudi.

“Pour être très clair, nous ne consolidons Other Bets dans Google que lorsque ce pari prend en charge les produits et services au sein de Google ou d’Alphabet au sens large”, a ajouté Porat, pointant vers la société de cybersécurité Chronicle, qu’elle a intégrée à l’unité cloud de Google en 2019. “C’était très efficace.”

Pichai a également déclaré que la société fournira également de “nouveaux outils” et API aux développeurs, créateurs et partenaires pour “leur permettre de découvrir de nouvelles possibilités avec l’IA”. Il a ajouté : “ces modèles sont particulièrement étonnants pour composer, construire et résumer”.

Mais Pichai a également averti qu’il devra évoluer lentement, affirmant qu’il considérait toujours l’utilisation d’une grande langue comme “les premiers jours”.

CNBC a précédemment signalé que les employés avaient posé des questions sur la menace de ChatGPT lors d’une réunion interne, et Jeff Dean de Google a déclaré aux employés que Google avait beaucoup plus de “risque de réputation” en fournissant de fausses informations, et qu’il agissait donc “de manière plus conservatrice qu’une petite startup”.