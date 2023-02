Le PDG de Google lance le cri de ralliement du chatbot Bard dans une note interne

Sundar Pichai, PDG de Google Inc. prend la parole lors d’un événement à New Delhi le 19 décembre 2022.

La note de Pichai aux employés indique également que le patron de la recherche, Prabhakar Raghavan, “partagera les progrès” lors d’un événement à Paris plus tard cette semaine.

La note interne intervient peu de temps après que Pichai a déclaré au public dans un article de blog que les réponses de Bard devront être rigoureusement testées afin qu’elles respectent “la barre haute en matière de qualité, de sécurité et d’ancrage dans les informations du monde réel”.

La semaine dernière, CNBC a rapporté que la société appartenant à Alphabet enrôlait des employés pour donner la priorité à plusieurs projets d’IA dans le cadre d’un effort “code rouge” pour répondre au concours d’IA, y compris un chatbot nommé “Apprentice Bard” et de nouvelles fonctionnalités de recherche. Les deux ont été confirmés par la société article de blog Lundi.

Microsoft est aurait prévoit de lancer une version de son propre moteur de recherche, Bing, qui utilisera ChatGPT pour répondre aux requêtes de recherche des utilisateurs. Microsoft organise son propre événement mardi avec la participation du PDG d’OpenAI, Sam Altman.

“Nous n’en sommes qu’au début, nous devons expédier et itérer et nous avons beaucoup de travail acharné et passionnant à faire pour intégrer ces technologies dans nos produits et continuer à apporter le meilleur de Google Al pour améliorer la vie des gens”, a écrit Pichai dans sa note aux employés. Lundi “Nous avons abordé cet effort avec une intensité et une concentration qui me rappellent les débuts de Google – alors merci à tous ceux qui ont contribué.”

Pichai a également parlé de laisser des tiers créer leurs propres applications et produits en utilisant la même technologie sous-jacente, le modèle de langage pour les applications de dialogue, ou LaMDA, via une API.

“Le mois prochain, nous commencerons à intégrer des développeurs, des créateurs et des entreprises individuels pour essayer des API de langage génératif (interface de programmation d’application) initialement alimentées par LaMDA, avec une gamme de modèles à suivre”, a déclaré Pichai dans son e-mail. “Au fil du temps, notre objectif est de créer une suite d’outils et d’API qui permettront aux autres de créer facilement des applications plus innovantes avec Al.”

