Le PDG de Google dit qu’il espère rendre l’entreprise “20% plus” efficace, fait allusion à des réductions potentielles

Le PDG de Google et d’Alphabet, Sundar Pichai, a déclaré qu’il souhaitait rendre l’entreprise 20% plus efficace et cela pourrait inclure des réductions d’effectifs, car elle compte avec une multitude de défis économiques ainsi que des années d’embauche rapide.

S’exprimant lors de la conférence Code à Los Angeles, Pichai a donné plus de détails sur la façon dont il envisageait de faire fonctionner l’entreprise plus efficacement en prévision de l’incertitude économique et d’un ralentissement plus large des dépenses publicitaires, dont Google a été le plus grand bénéficiaire à ce jour.

“Plus nous essayons de comprendre la macroéconomie, plus nous nous sentons très incertains à ce sujet”, a déclaré Pichai sur scène mardi. “La performance macroéconomique est corrélée aux dépenses publicitaires, aux dépenses des consommateurs, etc.”, a-t-il ajouté.

Bien qu’il ait déclaré qu’il considérait les facteurs macroéconomiques comme hors de son contrôle, Pichai a reconnu que l’entreprise était devenue “plus lente” après l’augmentation de ses effectifs.

“Nous voulons nous assurer qu’en tant qu’entreprise, lorsque vous avez moins de ressources qu’auparavant, vous accordez la priorité à toutes les bonnes choses sur lesquelles travailler et que vos employés sont vraiment productifs qu’ils peuvent réellement avoir un impact sur les choses sur lesquelles ils travaillent afin c’est à cela que nous passons notre temps.”

L’animatrice Kara Swisher a demandé au PDG comment il prévoyait de rendre l’entreprise plus efficace, citant “Simplicité Sprint”, un récent projet interne lancé pour recentrer l’entreprise en pleine croissance et “obtenir de meilleurs résultats plus rapidement”, comme l’a rapporté pour la première fois CNBC en juillet. Alors que les revenus continuent de croître, cet effort est intervenu après que la société a annoncé son deuxième trimestre consécutif de bénéfices et de revenus plus faibles que prévu.

Cependant, avant cela, les employés au début de l’année avaient donné aux dirigeants de l’entreprise des notes particulièrement médiocres en matière de rémunération, de promotions et d’exécution, citant la bureaucratie croissante de l’entreprise, ce que les dirigeants reconnaissaient à l’époque.

“Dans tout ce que nous faisons, nous pouvons être plus lents à prendre des décisions”, a déclaré Pichai mardi. “Vous l’examinez de bout en bout et vous déterminez comment rendre l’entreprise 20 % plus productive.”

Pichai a également donné des exemples plus précis de la manière dont il espère y parvenir. Il a donné un exemple passé d’alignement de YouTube Music et Google Play Music en un seul produit.

“Parfois, il y a des domaines à progresser [where] vous avez trois personnes qui prennent des décisions, comprendre cela et le réduire à deux ou un améliore l’efficacité de 20% », a-t-il donné dans un autre exemple.

L’animatrice Kara Swisher a souligné un terme commun associé aux employés de Google travaillant dans l’entreprise pendant longtemps appelé “repos et gilet”, qui a été représenté dans l’émission de fiction HBO de six saisons.

“Silicon Valley”, qui faisait référence à une société similaire à Google appelée Hooli.

Souriant, Pichai a déclaré qu’il n’avait jamais regardé l’émission populaire. “Trop près de chez vous”, a-t-il fait remarquer. “Vous regardez la télévision pour vous détendre.”