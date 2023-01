Le PDG de Google défend le processus de licenciement dans une mairie chauffée lundi

Sundar Pichai, PDG, Alphabet Lluis Gene | AFP | Getty Images

Quelques jours après que Google a annoncé la plus grande série de licenciements dans les 25 ans d’histoire de l’entreprise, les dirigeants ont défendu les suppressions d’emplois et répondu aux questions d’un effectif inquiet lors d’une réunion publique lundi. Google Le PDG Sundar Pichai a dirigé la réunion à l’échelle de l’entreprise et a déclaré aux employés que les cadres verraient leurs primes réduites. Il a supplié les employés de rester motivés alors que Google fait face à une concurrence accrue dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, tout en essayant d’expliquer pourquoi les employés qui ont perdu leur emploi ont été retirés du système interne sans avertissement. “Je comprends que vous vous inquiétiez de la suite de votre travail”, a déclaré Pichai. “Également très triste pour la perte de très bons collègues dans toute l’entreprise. Pour ceux d’entre vous en dehors des États-Unis, le retard à pouvoir prendre et communiquer des décisions sur les rôles dans votre région est sans aucun doute source d’anxiété.” CNBC a écouté l’audio de la réunion, qui a suivi l’annonce de l’entreprise vendredi qu’elle supprime 12 000 emplois, soit environ 6 % de la main-d’œuvre à temps plein. Alors que les employés se préparaient à une éventuelle mise à pied, ils voulaient des réponses concernant les critères utilisés pour déterminer qui resterait et qui partirait. Certains des membres du personnel licenciés avaient de longs mandats et ont récemment été promus. Pichai a ouvert la réunion de la mairie de lundi en reconnaissant la fusillade de masse du Nouvel An lunaire dans le sud de la Californie samedi soir qui a tué 11 personnes et en a blessé au moins neuf autres. “Beaucoup d’entre nous sont encore aux prises avec la violence à Los Angeles ce week-end et la perte tragique d’une vie”, a déclaré Pichai. , surtout au moment du Nouvel An lunaire et nous pensons tous à eux.

“Nous avons plus de 30 000 managers”

Après avoir déplacé la conversation sur les suppressions d’emplois, Pichai a expliqué comment lui et l’équipe de direction avaient pris leurs décisions. Pichai a déclaré avoir consulté les fondateurs et les actionnaires majoritaires Sergey Brin et Larry Page ainsi que le conseil d’administration. Pichai a déclaré que 2021 a marqué “l’une des années les plus fortes que nous ayons jamais eues dans l’histoire de l’entreprise”, avec une croissance des revenus de 41%. Google a augmenté ses effectifs pour correspondre à cette expansion, et Pichai a déclaré que la société supposait que la croissance persisterait. “Dans ce contexte, nous avons pris un ensemble de décisions qui auraient pu être bonnes si les tendances se poursuivaient”, a-t-il déclaré. “Vous devez vous rappeler que si la tendance s’était poursuivie et que nous n’avions pas embauché pour suivre le rythme, nous aurions pris du retard dans de nombreux domaines en tant qu’entreprise.”

La directrice financière de Google et d’Alphabet, Ruth Porat, a répondu à quelques questions d’employés à la mairie de lundi concernant sa récente mise à pied.

Les dirigeants ont déclaré que 750 hauts dirigeants étaient impliqués dans le processus, ajoutant qu’il avait fallu quelques semaines pour déterminer qui serait licencié. “Nous avons plus de 30 000 responsables chez Google et les consulter tous aurait fait de ce processus un processus ouvert où il aurait fallu des semaines, voire des mois supplémentaires pour prendre une décision”, a déclaré Fiona Cicconi, directrice des ressources humaines de Google, au “Nous voulions avoir des certitudes plus tôt.” En ce qui concerne les critères de réduction, Cicconi a déclaré que les dirigeants ont examiné les domaines où le travail était nécessaire, mais l’entreprise avait trop de personnes ainsi que des endroits où le travail lui-même n’était pas critique. Cicconi a déclaré que la société a pris en compte “l’ensemble des compétences, le temps passé dans un rôle où l’expérience ou les relations sont pertinentes et importantes, des indicateurs de productivité tels que les quotas de vente et l’historique des performances”. Pichai a indiqué qu’il y aurait des réductions de rémunération des dirigeants, mais a fourni des détails limités. Il a déclaré que tous les vice-présidents seniors “verront une réduction très significative de leur prime annuelle” cette année. “Plus vous êtes senior, plus votre rémunération est liée à la performance”, a-t-il déclaré. “Vous pouvez réduire vos subventions en actions si la performance n’est pas excellente.” Avant les suppressions d’emplois, Google avait pris la décision de versez 80 % des bonus ce mois-ci, le reste étant attendu en mars ou avril. Au cours des années précédentes, la totalité de la prime était versée en janvier. Thomas Kurian, PDG de Google Cloud, a offert un point de vue sur les domaines qui ont subi des coupes. L’unité cloud de Google a été l’un des domaines à la croissance la plus rapide pour l’expansion des effectifs alors que l’entreprise tente de rattraper Amazone et Microsoft . “Notre embauche d’ingénieurs est beaucoup plus ciblée dans les domaines où nous devons compléter un portefeuille de produits”, a déclaré Kurian. “Nous ajoutons des ingénieurs commerciaux et clients dans des pays et des industries très spécifiques.” Kurian a déclaré qu’à partir de juillet, l’objectif de l’unité cloud était de concentrer l’embauche “en réponse à l’IA générative dans l’ensemble de notre portefeuille”. Comme pour les autres réunions à mains nues, les dirigeants de Google ont répondu aux questions du forum interne de l’entreprise appelé Dory. Les employés peuvent y poser des questions, et ils remontent au sommet lorsque leurs collègues leur donnent un vote positif. Pour la réunion de lundi, certaines des questions les mieux notées concernaient le processus et la communication autour des licenciements. Un commentaire a déclaré que les employés “jouent à un jeu de ping et d’espoir d’entendre en retour pour découvrir qui a perdu son emploi. Pouvez-vous parler de la stratégie de communication ?” Rick Osterloh, vice-président senior des appareils et services, a déclaré que la société “n’a délibérément pas partagé par respect pour la vie privée des gens”. “Nous savons que cela peut être frustrant pour les personnes qui sont encore ici”, a déclaré Osterloh. “Mais perdre votre emploi sans aucun choix est très difficile et c’est très personnel et beaucoup de gens ne veulent pas que leur nom soit sur une liste qui est distribué à tous. »

En avant vers l’IA