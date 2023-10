M. Pichai, qui est également directeur général de la société mère de Google, Alphabet, a raconté une histoire différente. Il a rejoint Google en 2004 et a dirigé le développement de son navigateur Web Chrome, lancé en 2008. En 2014, il a commencé à diriger les produits et l’ingénierie pour de nombreux produits principaux de l’entreprise, notamment la recherche, Maps, Play et Android. L’année suivante, il est nommé directeur général.

Pendant 45 minutes, le principal avocat plaidant de Google dans le procès, John Schmidtlein, a guidé M. Pichai à travers des questions sur ses près de deux décennies au sein de l’entreprise, qui ont recoupé de nombreux produits et transactions au cœur de l’affaire.