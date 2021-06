Le PDG de GoodSport raconte l’histoire de la nouvelle boisson pour sportifs à base de lait

« Je n’essayais pas de faire quelque chose de cool avec du lait », a déclaré McBride. « Je l’ai fait à partir de lait parce que c’est le véhicule qui nous permet de fournir une hydratation supérieure car il est rempli d’électrolytes, de vitamines et de glucides. Il n’y a rien d’autre de tel. »

Dans une interview avec CNBC, McBride a déclaré que son produit était une boisson pour sportifs « hydratante vraiment efficace » à base de lait de vache. Les premiers investisseurs de la société incluent la légende de la Major League Baseball Ken Griffey Jr. et l’ancienne icône des 49ers de San Francisco Ronnie Lott.

McBride, 48 ans, est le fondateur de BonSport , une boisson hydratante pour sportifs à base d’éléments laitiers. La société de boissons a été lancée en février, et après un démarrage solide, GoodSport cherchera jusqu’à 15 millions de dollars dans son cycle de financement.

Tout a commencé comme un secret entre Michelle McBride, son fils Beau, et l’idée commerciale dérivée de la consommation de lait.

« Quand j’ai fait des recherches, j’ai appris qu’il était rempli d’électrolytes », a déclaré McBride. « Je ne le savais pas, et peu de gens le savent, car ce n’est pas ce sur quoi les gens se concentrent lorsqu’il s’agit de lait. »

McBride, une ancienne avocate, a déclaré qu’elle recherchait des boissons pour sportifs qui ne contenaient pas d’ingrédients artificiels. Son fils Beau est un jeune athlète qui s’inquiète pour son hydratation lorsqu’il joue au baseball à des températures élevées. McBride voulait être prudent. Après avoir échoué à trouver une boisson sportive qu’ils aimaient tous les deux, McBride a recherché et trouvé du lait au chocolat aide à l’hydratation chez les athlètes. Alors elle a commencé à le donner à Beau après l’entraînement de baseball.

« Il vous reste une partie claire du lait qui regorge d’électrolytes, de vitamines et du bon équilibre de glucides que nous pouvons utiliser pour préparer une boisson pour sportifs », a-t-elle déclaré. « Je n’ai pas commencé dans l’industrie laitière », a ajouté McBride. « J’étais un vrai consommateur dans le besoin et je voulais une boisson sportive naturelle qui offre une hydratation vraiment efficace. Il se trouve que le lait a rendu cela possible. »

McBride a quitté son emploi dans une organisation à but non lucratif et a commencé la recherche et le développement sur la boisson. GoodSport ultrafiltre les éléments du lait, en éliminant les protéines restantes après le filtrage initial des agriculteurs. Essentiellement, c’est la partie du lait dont les agriculteurs n’ont pas besoin. McBride le qualifie de « bonté du lait ».

De retour de l’entraînement de basket-ball de Beau, McBride a lancé l’idée de créer une boisson pour sportifs – une version plus rafraîchissante du lait. Beau a approuvé, et les deux ont accepté de garder le secret.

Les protéines du lait ne sont pas bonnes en faisant du sport. Il se trouve dans l’estomac d’un athlète et peut causer de l’inconfort pendant l’exercice. Et ce n’est pas très rafraîchissant de boire du lait après le sport, même si cela aide à l’hydratation.

McBride a collaboré avec l’ancien directeur du Gatorade Sports Science Institute, Dr Bob Murray, et le Center for Dairy Research de l’Université du Wisconsin pour développer GoodSport. L’entreprise est désormais basée à Chicago et souhaite se développer.

GoodSports compte six employés, est distribué localement et lancé sur Amazon.com en mars. Il y a actuellement quatre saveurs disponibles, et un pack de 12 de GoodSport, à 16,9 onces, est au prix de 34,99 $ sur le site Web. McBride n’a pas fourni d’informations financières sur l’entreprise, mais a déclaré que les ventes étaient « excellentes jusqu’à présent » et que « les commentaires des consommateurs ont été extrêmement positifs ».

McBride a déclaré que les magasins de détail avaient exprimé leur « enthousiasme » à propos de GoodSport, ajoutant « ils aiment l’idée et le goût ».

Elle a envoyé à CNBC des échantillons du produit. Une différence notable : GoodSport a un goût moins salé que les autres boissons sportives de premier plan. Et vous n’avez pas l’impression de boire du lait. C’est rafraîchissant et sans lactose.

GoodSport souhaite s’étendre aux États du Midwest et utiliser le nouveau capital pour lancer des saveurs supplémentaires et financer « les coûts initiaux tels que la production, la distribution et le marketing ».

McBride a déclaré que Griffey Jr. et Lott sont de bons partenaires, notant que les anciens athlètes « comprennent le produit, la taille du marché et notre adéquation avec celui-ci. Mais ils s’alignent et adoptent l’éthique de la marque ».