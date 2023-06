Le PDG de Goldman Sachs, Solomon, met en garde contre les dépréciations de l’immobilier commercial

Le PDG David Solomon, Goldman Sachs, lors d’une conférence Bloomberg Television à la Goldman Sachs Financial Services Conference à New York, le 6 décembre 2022.

Goldman Sachs Le PDG David Solomon a déclaré lundi que sa banque divulguerait les démarques sur les avoirs immobiliers commerciaux alors que l’industrie est aux prises avec des taux d’intérêt plus élevés.

Solomon a déclaré à Sara Eisen de CNBC que la société basée à New York afficherait des dépréciations sur les prêts et les investissements en actions liés à l’immobilier commercial au deuxième trimestre. Les sociétés financières reconnaissent les défauts de paiement sur les prêts et la baisse des valorisations comme des dépréciations qui affectent les résultats trimestriels.

« Il ne fait aucun doute que le marché immobilier, et en particulier l’immobilier commercial, est sous pression », a-t-il déclaré dans une interview à l’émission « Squawk on the Street » de CNBC. « Vous verrez des dépréciations dans les prêts qui passeraient par notre provision de gros » ce trimestre.

Après des années de taux d’intérêt bas et d’évaluations élevées pour les immeubles de bureaux, l’industrie est en proie à un ajustement douloureux à des coûts d’emprunt plus élevés et à des taux d’occupation plus bas en raison du passage au travail à distance. Certains propriétaires ont abandonné leurs avoirs plutôt que de refinancer leurs emprunts. Les défauts commencent tout juste à apparaître dans les résultats des banques. Goldman a enregistré près de 400 millions de dollars de dépréciations au premier trimestre sur les prêts immobiliers, selon Solomon.

En plus des activités de prêt de Goldman, il a également pris des participations directes dans l’immobilier alors qu’il augmentait ses investissements alternatifs au cours de la dernière décennie, a déclaré Solomon.

« Nous pensons que nous et d’autres réduisons ces investissements compte tenu de l’environnement ce trimestre et des trimestres à venir », a déclaré Solomon.

Bien que les dépréciations soient « certainement un vent contraire » pour la banque, elles sont « gérables » dans le contexte de l’activité globale de Goldman, a-t-il déclaré.

Cependant, ils peuvent être moins gérables pour les petites banques. Environ les deux tiers des prêts de l’industrie proviennent d’institutions régionales et de taille moyenne, a déclaré Solomon.

« C’est juste quelque chose que nous allons devoir résoudre », a-t-il déclaré. « Il y aura probablement des bosses et des douleurs en cours de route pour un certain nombre de participants. »

Dans l’interview de grande envergure, Solomon a déclaré qu’il était « surpris » par la résilience de l’économie américaine et qu’il voyait des « pousses vertes » émerger après une période d’activités modérées sur les marchés des capitaux.