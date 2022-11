Le PDG de Goldman Sachs dit qu’il s’attend à une “réouverture” des marchés de capitaux l’année prochaine

Goldman Sachs Le PDG David Solomon a déclaré jeudi qu’il s’attend à ce que les marchés des capitaux se redressent dans les mois à venir.

“Je pense que ce que nous traversons en ce moment est une réinitialisation des attentes de valorisation”, a-t-il déclaré dans une interview avec Jim Cramer de CNBC. “Dans les mois à venir, nous assisterons à une petite réouverture des marchés des capitaux lorsque les gens s’habitueront à cet ajustement de valorisation.”

Alors qu’un environnement de taux d’intérêt bas a permis aux entreprises nouvellement créées de prospérer et de voir leurs valorisations s’envoler rapidement au début de la pandémie, le marché des offres publiques initiales a plongé cette année. Les sociétés cotées aux États-Unis ont levé 4,8 milliards de dollars de recettes au cours du premier semestre 2022, contre 155 milliards de dollars en 2021, selon EY et Dealogic.

Les principaux coupables sont la flambée de l’inflation, les hausses des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les blocages de Covid qui ont poussé les investisseurs à éviter les paris risqués et à forte croissance et à se tourner vers des actions de défense plus sûres.

Alors que ces vents contraires continuent de persister, Solomon affirme que le marché s’adapte à sa nouvelle réalité.

“Il y a toujours un arriéré d’entreprises qui doivent entrer en bourse”, a-t-il déclaré. “Nous sommes aux trois quarts dans un environnement des marchés des capitaux plus difficile. L’histoire vous dirait, trois, quatre, cinq, six trimestres, vous obtenez ce réajustement.”