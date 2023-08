Le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, mise sur la gestion d’actifs

David Solomon, président-directeur général de Goldman Sachs, participe à une table ronde lors de la conférence mondiale annuelle du Milken Institute au Beverly Hilton Hotel le 29 avril 2019 à Beverly Hills, en Californie. Michel Kovac | Getty Images Divertissement | Getty Images

Goldman Sachs est connue comme la meilleure marque de Wall Street, un mastodonte employant certains des meilleurs traders et banquiers d’investissement du monde. Mais il fait face à un point d’inflexion : ces entreprises de premier plan sont tombées en disgrâce auprès des investisseurs depuis la crise financière de 2008. Au lieu de cela, ce sont des domaines stables et générateurs de frais comme la gestion de patrimoine et d’actifs qui sont beaucoup plus valorisés que les activités en plein essor ou en récession comme le trading ou le conseil en matière de fusions. Les actions de Goldman sont restées bloquées à un rapport prix/valeur comptable tangible relativement faible, une mesure clé de l’industrie qui mesure la taille du marché d’une entreprise par rapport à la valeur de ses actifs durables. Goldman se négocie juste au-dessus d’une fois le prix de TBV, tandis que ses rivaux, notamment JPMorgan Chase et Morgan Stanley sont évalués à environ le double. C’est pourquoi le PDG de Goldman David Salomon a attelé sa fortune à la gestion d’actifs et de patrimoine. Sa dernière décision positionne Goldman pour tirer parti de deux grandes tendances de la finance : la montée des actifs alternatifs, y compris capital-investissement et la croissance dans le des fortunes des ultrariches. Pourtant, des inquiétudes ont fait surface récemment après que l’ancien codirecteur de la gestion d’actifs Julian Salisbury défunt Goldman pour un plus petit rival. Salisbury, qui était jusqu’à présent directeur des investissements pour AWM, rejoint la société de capital-investissement basée à San Francisco, Sixth Street. Son ancien codirecteur, Luke Sarsfield, aussi laissé plus tôt cette année, contribuant à alimenter les inquiétudes concernant une fuite des cerveaux au sein de l’entreprise. Goldman, qui a mis l’ancien co-directeur commercial Marc Nachman en charge d’AWM en octobre, affirme que l’entreprise dispose d’un solide banc d’essai et que la durée moyenne des mandats des partenaires est la plus longue depuis une décennie.

Qu’est-ce que la gestion d’actifs, exactement ?

En termes simples, le portefeuille Goldman gestionnaires faire des paris sur l’univers des instruments financiers, soit pour le compte de clients, soit en utilisant les fonds propres de la banque. Cela couvre toute la gamme des avoirs ordinaires les moins risqués comme les fonds du marché monétaire, aux produits à revenu fixe comme les fonds d’obligations de sociétés, les FNB d’actions et les fonds communs de placement, et enfin aux actifs alternatifs, y compris le capital-investissement, le crédit privé (c’est-à-dire les prêts aux entreprises ), l’immobilier et les fonds spéculatifs.

Comparé à ses rivaux JPMorgan et Morgan Stanley, qui sont de grands acteurs des actifs traditionnels comme les fonds d’actions, Goldman est plus pondéré dans le monde ésotérique des investissements alternatifs, c’est pourquoi on dit parfois que Goldman veut construire un « mini-Pierre noire » au sein de la banque. Goldman est payé par le biais de frais de gestion et d’incitation, qui gonflent à mesure que les fonds attirent plus d’actifs. Au total, Goldman a 2,71 billions de dollars d’actifs sous surveillance au 30 juin, dont les actifs de gestion de fortune.

Qu’en est-il de la gestion de patrimoine ?

L’industrie a fusionné autour d’un modèle où les conseillers financiers facturent des frais, souvent de 1 % à 2 % des actifs d’un client type par an, pour gérer les investissements. Ils peuvent également gagner des frais pour des prêts ou d’autres produits destinés aux riches. Goldman réussit particulièrement bien avec les ultra-riches, définis comme ceux qui ont au moins 30 millions de dollars à investir ; il a environ 8% de cette cohorte aux États-Unis, selon une entreprise présentation. En fait, le client moyen très fortuné de Goldman conserve environ 60 millions de dollars à la banque. Là où Goldman s’en sort moins bien, c’est au service des simples riches ; il ne détient qu’environ 1 % du marché des personnes fortunées, ou ceux qui ont entre 1 et 10 millions de dollars à investir. La banque détient plus de 1 000 milliards de dollars d’actifs de clients en gestion de patrimoine. Bien qu’importants, les principaux rivaux sont à la fois plus grands et croissent plus rapidement : Morgan Stanley avait 4,9 billions de dollars des avoirs clients au 30 juin.

En quoi est-ce important?

Goldman est toujours très attaché aux hauts et aux bas de Wall Street. La division de négociation et de conseil de la banque a généré les deux tiers des revenus de 23,1 milliards de dollars de Goldman jusqu’à présent cette année. Une ère pandémique le boom des transactions et des échanges en 2020 et 2021 a été rapidement suivi d’un effondrement, et le dernier trimestre a marqué le plus bas transport bancaire d’investissement du secteur en une décennie. Cela a poussé Goldman à rapport la plus forte baisse des bénéfices cette année des six plus grandes banques américaines, ce qui rend encore plus urgente la recherche de sources de croissance durables.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur

Pour Solomon, qui a lutté contre les critiques concernant sa poussée malheureuse dans la banque de détail, son style de leadership et ses passe-temps, le succès dans AWM fournirait un contrepoint bienvenu à ceux qui disent qu’il a fait trop d’erreurs.

La navigation a-t-elle été fluide ?

Pas exactement. Solomon a pris des décisions difficiles pour consolider les différentes poches d’investissement de l’entreprise, puis se concentrer sur la collecte de fonds extérieurs tout en réduisant les paris effectués avec l’argent de la maison. Cela a contrarié certains initiés habitués à l’autonomie pendant des décennies de fonctionnement. Il a également mélangé le jeu plusieurs fois. Dans un 2020 réorganisation, Solomon a séparé la gestion d’actifs et de patrimoine et a chargé Salisbury et plus tard Sarsfield de co-diriger le gestionnaire d’actifs, une décision qu’il a annulée lorsqu’il réuni les entreprises et a nommé Nachmann pour diriger AWM. Ce bouleversement a conduit au départ des anciens co-responsables de la gestion d’actifs, ainsi que d’autres hauts dirigeants.

Comment va l’entreprise maintenant ?

Malgré les turbulences, AWM a progressé par rapport à ses objectifs de frais et de collecte de fonds, soutenant l’idée que la réputation de Goldman en matière d’investissement avisé lui donne un avantage. La banque est en voie d’atteindre son but de générer au moins 10 milliards de dollars de revenus de redevances d’ici l’année prochaine. Et son actif total sous surveillance a augmenté de 42 milliards de dollars pour atteindre 2,71 billions de dollars au deuxième trimestre.