Le PDG de Goldman Sachs a obtenu une réduction de salaire de 30% – mais a quand même gagné 25 millions de dollars

Goldman Sachs a connu une année difficile en 2022. Et le PDG David Solomon a été puni pour cela. Sorte de.

Le géant de la banque d’investissement a déclaré vendredi dans un dossier à la Securities and Exchange Commission que Solomon avait reçu 25 millions de dollars de compensation annuelle l’année dernière. Bien qu’il s’agisse encore d’une très grosse somme d’argent, elle est en baisse de près de 30 % par rapport aux 35 millions de dollars que Solomon a récoltés en 2021.

Le salaire annuel de 2 millions de dollars de Solomon est inchangé. Mais la société a déclaré que sa “rémunération variable annuelle”, versée sous la forme d’un mélange d’unités d’actions restreintes basées sur la performance et d’espèces, était bien inférieure aux niveaux de 2021.

La raison : des bénéfices plus faibles par rapport aux résultats de 2021. Les actions de Goldman Sachs (GS) ont également chuté de plus de 10 % en 2022, bien que ce ne soit pas une baisse aussi importante que celles subies par les rivaux Morgan Stanley (MS), JPMorgan Chase (JPM) et Bank of America (BAC).

Pourtant, Goldman Sachs (comme le reste de Wall Street) a été durement touché par le ralentissement des transactions l’année dernière. La société a fait état d’une baisse de 16 % de ses revenus au quatrième trimestre et d’une chute des bénéfices de 66 % au début du mois, principalement en raison du manque d’activités de fusion et d’introduction en bourse.

En fait, les bénéfices de Goldman Sachs ont dépassé les prévisions consensuelles de Wall Street de la plus grande marge depuis le troisième trimestre de 2011. Solomon a déclaré dans le communiqué sur les résultats de la société que la société était confrontée à “un contexte économique difficile”.

Goldman Sachs traverse une période particulièrement difficile en essayant de se diversifier au-delà de ses activités traditionnelles de banque d’investissement. Les activités de l’entreprise axées sur les consommateurs ont perdu de l’argent et Goldman Sachs a donc renoncé à certains de ses efforts pour atteindre les clients bancaires moyens.

Et si Solomon se retrouve à court d’argent, il peut toujours prendre plus de concerts côté DJ.